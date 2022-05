Bude hodně náročné sestavit konkurenceschopný tým o dvě soutěže výše, než momentálně hrajete?

Pracujeme na tom. Větší část kádru znojemského týmu přejde k nám.

Nezaznamenal jste obavy vašich stávajících hráčů z budoucnosti v klubu?

Pro naše hráče se v podstatě nic měnit nebude. S naším současným týmem hodláme hrát stále stejnou soutěž. Naopak pro ně je tady možnost, že si budou moci třeba zkusit i vyšší soutěž.

Již jste zjišťovali, zda vyhovuje váš stadion pro ligovou soutěže?

Na tom se také pracuje. Nějaké drobné úpravy nás samozřejmě čekají.

S jakým názvem do MSFL půjdete?

Název klubu normálně zůstává, tedy FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice.

Pro ligovou soutěže budete muset navýšit rozpočet. Věříte, že se vám podaří získat další partnery?

Doufáme, že se nám podaří přilákat další partnery. Přece jenom budeme moci nabídnout vyšší soutěž. Navíc v soutěži jsou například Velké Meziříčí, Rosice, tedy celky z blízkého okolí, s nimž budou mít zápasy nádech derby.

Řešili jste nějakou užší spolupráci i s městěm?

Město určitě nebude řešit zabezpečení poloprofesionální soutěže. Spíš nás podporuje ve vytváření lepších podmínek pro sport. Budeme tedy hlavně spolupracovat na zkrášlování areálu, abychom ve třetí lize působili důstojně.

Co očekáváte vy osobně od ligové soutěže? Nepociťujete mírnou nervozitu z toho, jak zvýšené nároky zvládnout?

Asi před patnácti lety jsem působil s klubem v divizi, a všechno jsem v podstatě dělal sám. Byl jsem také několikrát na jaře ve Znojmě na zápase, kde to stálo na dvou třech lidech. U nás jsem obklopen lidmi, kteří pro klub pracují a náš tým bude určitě rozsáhlejší. Myslím si, že lidského hlediska to nebude problém.

A s jakými ambicemi půjdete do ligové výzvy?

Naší prioritou bude, aby se někteří naši hráči dostali do ligového kádru. Aby mladí kluci měli možnost si tu soutěž vyzkoušet. A obráceně. Znojmo nemělo žádné béčko, takže hráči, kteří nenastupovali pravidelně, neměli takové herní vytížení. U nás dostanou možnost naskočit do krajského přeboru. Věřím, že z fotbalového hlediska by to mohlo být přínosné pro obě strany.