Úvodní přípravný zápas v rámci zimní přípravy odehrál Pelhřimov v sobotu na umělé trávě Kamenice nad Lipou. Od pátku do neděle zde totiž absolvoval soustředění.

Účastník divizní skupiny A byl solidní prověrkou. „Dojmy z utkání jsou i přes nepříznivý výsledek veskrze pozitivní. Podali jsme aktivní a sebevědomý výkon, o čemž svědčí také to, že oba naše góly vstřelili krajní obránci,“ potěšilo Zemana.

Zlepšili jsme se, ale opět přišly laciné chyby, mrzelo kouče Vrchoviny Procházku

Beci Fikar s Homolkou se prosadili každý v jednom z obou poločasů. „Ty branky vyplynuly především z jejich aktivní hry. Pohybovali se dostatečně vysoko a dokázali se dostat až do zakončení. Oba góly jsme vstřelili po rychlých a přímočarých akcích, hezky se na ně dívalo,“ popisoval.

Na druhou stranu si ale ostřílený kormidelník všiml také řady zaváhání svého souboru. „Bez chyb náš výkon určitě nebyl. Ke dvěma ze tří inkasovaných branek jsme Jindřichovu Hradci sami dopomohli, především naším menším důrazem,“ pozoroval.

Jinak byl ale Zeman s průběhem krátkého soustředění spokojený. „Třikrát jsme byli na hřišti, jednou v posilovně, k tomu přípravný zápas. V krátkém čase to bylo hodně nakumulované, ale kluci k tomu přistoupili zodpovědně,“ lebedil si.

Plamenům se povedl obrat, výhru slavili i Horáci, Bruslaři venku opět vybouchli

Účastník elitní krajské soutěže na Vysočině, který by se v co nejkratším čase rád vrátil do divize, se po podzimních zdravotních lapáliích může opřít o početný kádr. „Na soustředění bylo šestnáct hráčů a čtyři gólmani. Kvůli zdravotním problémům nám pak ještě čtyři kluci chyběli,“ nastínil.

Vzhledem k tomu, ale také ke kvalitě týmu, prý jeho není případné posilování na pořadu dne. „Nijak to neřešíme, nevyvíjíme v tomto směru žádnou aktivitu. Pracujeme s tím, co máme,“ potvrdil Zeman.