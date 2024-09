Jirko, jak jste se vlastně před rokem dostal do Dukovan? Skončil jsem tehdy v Náměšti a chtěl si dát od fotbalu pauzu. Žena i děti mě ale přemlouvali, že by se na mě ještě chtěli jezdit někam dívat. (směje se) V té době mě oslovil Petr Pislcajt, což je ikona fotbalu v Dukovanech, s tím, zda bych to u nich nechtěl zkusit. Mávl jsem nad tím rukou, ale pak mi zavolal i předseda klubu Míra Křišťál a tak jsem zakotvil v tomto klubu.

Jaké to je hrát závodně fotbal na této úrovni i těsně před čtyřicítkou?

Patřím do trojice nejstarších hráčů v kabině, ale po fyzické stránce se cítím docela dobře. Zranění se mi teď vyhýbají, cítím se opravdu dobře.

Předtím v Náměšti jste si ale, co se zdraví týká, docela užil, že?

Měl jsem špatné koleno, k tomu natrženou achilovku, stál jsem více než půlrok, to bylo hodně špatné období.

Nenapadaly vás tehdy myšlenky, i vzhledem k věku, na konec aktivní kariéry?

Musím se přiznat, že jsem tenkrát byl docela nalomený. Říkal jsem si, už nejsi žádný mladík, také ta regenerace je jiná než před léty… I doma už mi říkali, ať se na to vykašlu, ale fotbal je jako droga. (smích) I při tom zranění jsem objížděl každý víkend zápasy v roli diváka. Fotbal mi chyběl, proto jsem zkusil comeback a vyšlo to.

Předpokládám ale, že už je to asi jiné, než když bylo člověku pětadvacet nebo třicet?

Hraju, bavím se tím, když můžu, jedu na trénink, pokud nemám práci. Fotbal mám samozřejmě pořád moc rád, ale ve sprše si po každém utkání v první řadě řeknu buď rád, že jsi zdravý. (smích) Už to tolik neprožívám. Zase, každá prohra mě i teď zamrzí, ale už jsem hlavně rád, že si užiju zápas, není to přece žádná Liga mistrů. Když navíc vidím, jak vypadají někteří protihráči, nechci se tím samozřejmě nikoho dotknout, tak můžu hrát ještě dalších deset let. (usmívá se)

Ve vašich předchozích působištích jste pokaždé nastupoval ve středu pole, jako defenzivní štít. Změnila se nějak vaše role v Dukovanech?

Ani ne, stále nastupuji jako defenzivní záložník, to znamená, že moc gólů nedávám. (smích) Ale nedávno v Jemnici jsem se trefil po hodně dlouhé době, kdy se to ode mě odrazilo. Ale jinak je má pozice na hřišti stále stejná, především černá práce.

Jaké ambice vlastně v 6. lize mají Dukovany?

Před časem už si tu vyzkoušeli působení v krajském přeboru, ambice k návratu tu teď nejsou. Trénujeme dvakrát týdně, což na tuhle úroveň bohatě stačí. Chceme hrát v klidném středu tabulky, hlavně neopakovat loňský podzim, kdy jsme uhráli sotva nějakých sedm bodů, to bylo hodně špatné.

Čím bylo takové trápení způsobené?

Herně jsme nikterak nepropadali, ale neproměňovali jsme šance. Do toho se zranilo pět hráčů, sestava se lepila, jak se dalo, ale stejně se nám nedařilo. I takové situace ovšem k fotbalu patří.

Naproti tomu uplynulé jaro jste měli famózní…

V zimě dorazily posily, Zdeněk Holoubek, Šimon Čermák, dozadu Pavel Čermák, to jsou kvalitní tři hráči. K tomu se podařila výborná zimní příprava a jaro jsme pak prošli jen s jedinou prohrou, takže nakonec z toho bylo v tabulce šesté místo. Takové jaro jsem snad ještě nezažil.

Takže sezona jako na houpačce?

Ano, bylo to jako na horské dráze. Jak jsem už říkal, v zimě přišlo pár posil, mančaft se utužil a vytvořila se neskutečná parta. Ačkoliv bych tomu po podzimu nevěřil, všechno se skvěle sešlo, ale tak už to ve fotbalu někdy je.

Co letošní ročník, zatím se pohybujete v klidném středu tabulky?

Mohlo to být i lepší, ale jinak je to vcelku slušné. Mrzí mě těsná prohra s Telčí, kde jsme byli lepší, jenže naše šance jsme zahodili a soupeř nás z jednoho brejku potrestal. Vysoká prohra s Bedřichovem byla zasloužená, oni jsou úplně někde jinde, mají už postavený mančaft na pátou ligu. My ale musíme dál makat, aby se loňský podzim nezopakoval. Takové jaro, jaké jsme měli teď, už se nemusí opakovat.