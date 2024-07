Když se zaměříme na sportovní stránku v mužských soutěžích, překvapilo vás něco z výsledků uplynulé sezony?

V první řadě musím říci, že soutěže proběhly regulérně ve všech soutěžích i skupinách, za což jsem rád. Je určitě smutné, že z divize spadly hned dva kluby z Vysočiny. Současně to ale znamená, že bude krajský přebor v následující sezoně opět zajímavý a nabitý, co se tedy týká zájemců o postup.

Vítězem 22. ročníku nejvyšší krajské soutěže mužů se stala Fotbalová škola Třebíč. Ta, ač byla nováčkem, na sobě nesla už před začátkem ročníku nálepku jednoho z favoritů. Nakolik vás triumf třebíčských mladíků překvapil?

Je třeba připomenout, že od založení tohoto klubu muži FŠ Třebíč každý rok postupují, přibrzdily je jen dvě covidové sezony. V krajském přeboru byla i další kvalitní mužstva, po podzimu se vykrystalizovala čtveřice mančaftů, které spolu na jaře bojovaly až do posledních kol o postup do divize.

Co podle vás rozhodlo o tom, že se nakonec radoval právě klub z druhého největšího města v kraji?

Podle mě rozhodovaly maličkosti, protože kvalitu měly i celky Chotěboře, Kamenice a Okříšek. Nakonec se oddělila mužstva Třebíče a Chotěboře, která si to spolu rozdala na férovku v předposledním kole. Kdybych se tedy měl vrátit k vaší otázce, na základě jejich výkonů mě postup Třebíče až tak nepřekvapil.

Z úst trenérů často zaznívá, že krajský přebor šel v posledních dvou letech kvalitativně nahoru. Jako předsedu krajského svazu vás takové hodnocení jistě musí těšit. Čemu tuto pozitivní skutečnost přičítáte?

Zcela určitě je to výsledkem dobré práce s mládeží v klubech během posledních let. Shodně takřka ve všech je mládež na velice dobré úrovni, hrají se v nich nejvyšší krajské, někde i divizní mládežnické soutěže. Mladí prostě dostávají zelenou.

Díky tomu byla v uplynulé sezoně situace v přeboru dramatická až do úplného závěru na obou pólech tabulky…

Přesně tak. Na špici tabulky hrály po delší době o postup hned čtyři mančafty. Naproti tomu dole bojovalo o záchranu snad sedm klubů, prakticky celá spodní polovina. Přebor opravdu byl nesmírně vyrovnaný a dramatický na obou pólech jeho tabulky, určitě se zkvalitnil.

Tradičně nejpalčivější otázkou bývají pokaždé rozhodčí. Jak tedy vypadá aktuální situace okolo sudích?

Jsem nesmírně rád, že jich máme tolik, kolik jich máme. Současně ale musím okamžitě dodat, že jich je stále málo. I proto nám musely na některé zápasy v I. B třídě nebo mládežnických kategorií pomoci rozhodčí z okresních soutěží, za což jim touto cestou děkuji. Ale i na okresech je tlačí v tomto směru bota.

Nebudeme si nic nalhávat, to je asi běh na hodně dlouhou trať?

Bohužel ano. Problémy začínají už v okresech, protože ani ty nám kolikrát nemají koho dát. Těch důvodů, proč je v českém fotbalu nedostatek rozhodčích, je zcela určitě více. Jedním z těch klíčových je ale rozhodně chování fanoušků. Když mladí a začínající rozhodčí přijedou na zápas, vidí, jak jim diváci hrubě nadávají, pak se není příliš co divit, že nemají důvod v pískání pokračovat.

Máte už za sebou losovací aktiv na soutěžní ročník 2024/2025. Přinesl nějaké novinky či změny?

Jsem velice rád, že nám v soutěžích přibyly nové kluby v mládežnických kategoriích. Byla utvořena nová krajská soutěž mladšího dorostu, která vznikla na základě řady předchozích pracovních schůzek s kluby. Právě od nich přišel požadavek na vznik této soutěže, proto bych chtěl ještě jednou poděkovat trenérovi Bedřichova Markovi Zamazalovi, protože právě on byl hlavním iniciátorem této novinky.

Prý vás příjemně překvapil zájem ze strany klubů o novou soutěž?

To je pravda. Jako podmínku pro její vznik jsme dali zájem alespoň šestice klubů, jenže nám se jich nakonec přihlásilo hned osmnáct! Takže jsme udělali dvě skupiny po devíti mančaftech, navíc nám neubyl žádný tým v kategorii staršího dorostu, čehož jsem se trošku obával.

Na závěr udělám odbočku od krajského fotbalu k tomu reprezentačnímu. Co jste, jakožto člen výkonného výboru Fotbalové asociace ČR, říkal na nepříliš úspěšné vystoupení české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Německu?

Je to asi pro nás všechny velké zklamání. Asi se všichni shodneme na tom, že klíčový byl zápas s Gruzií, který jsme měli vyhrát. Pak by poslední zápas ve skupině s Tureckem vypadal úplně jinak. Musím se opakovat, bylo to zklamání.