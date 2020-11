Průtok emocím dal hlavně brankář Mírovky Jiří Berky. V zápase 1. A třídy na hřišti Kostelce uviděl červenou kartu už v prvním poločase. Přesněji řečeno v osmadvacáté minutě. Rozhodně ne za banalitu. „Prudké udeření míčem do oblasti hlavy,“ stojí v zápise o utkání.

To ale nebylo nic proti tomu, co předvedl na cestě do kabin. „Při odchodu z hrací plochy vrazil do rozhodčího ramenem, po asistentovi hodil flašku s pitím (netrefil se) se slovy: Narvu ti ten praporek do pr…,“ pokračuje popis přestupku, který zapsal rozhodčí Radim Holub.

Když už jsme u arbitra utkání, tak ten se také předvedl. Ani ne tak na trávníku, ale při vyplňování zápisu. Projevil totiž výjimečné vlohy pro pravopis. „Rozhodčí se cítil, psichycky a fizicky bez obtíží do řízeni mistrovského utkání,“ uvedl.

Zbývá dodat, jak rozhodla disciplinární komise. Ta Jiřího Berkyho nešetřila, zastavila mu činnost na osm soutěžních utkání nepodmíněně. Brankář Mírovky si tak zachytá až ve druhé polovině jara.

Neznalost biologie zase projevil hráč Stonařova Martin Čurda. Zápas bétřídy na hřišti Bohdalova řídil rozhodčí Karel Straka, přesto ho Martin Čurda počastoval slovy: „To si děláš pr…, ty opice zasr…“ Verbální útok na muže s píšťalkou zakončil: „Na tebe si počkám, ty neodjedeš,“ stojí v zápise.

Sapeli Polná zase v utkání krajského přeboru v Třebíči (1:1) skoro došli trenéři. Byť až po závěrečném hvizdu. Vše začalo v osmaosmdesáté minutě, kdy červenou kartu za kritiku rozhodčího uviděl asistent Jan Komárek.

Po zápase v roli kritika Davida Landsmana pokračoval hlavní trenér Jiří Babínek. „Klidně se s tou kartou vyfoť. Proč se tady ten floutek učí pískat v krajském přeboru,“ stojí v zápise o utkání.“ Také on viděl červenou.