Pokud tedy nezasáhne současné nepříznivé deštivé počasí. „Trošku obavy z toho mám, ale zápas chceme odehrát. Proto jsme na hřišti ani netrénovali a raději jsme využili umělou trávu v Lukách nad Jihlavou,“ prozradil trenér Slavoje Lukáš Adamec

Na lídra přeboru, na nějž jeho celek ze druhé příčky ztrácí už deset bodů, si troufá. „Pro nás jde o určité měřítko s nejlepším týmem soutěže. Chceme vyhrát, ale Pelhřimov bude určitě favoritem zápasu. My však budeme chtít udržet jarní neporazitelnost,“ nastínil.

Ačkoliv na podzim se fotbalisté Polné vraceli z Pelhřimova s debaklem 0:4, v neděli nehodlají proti nejlepší ofenzivě přeboru jen bránit. „Zvlášť doma chceme hrát naši hru, tedy rozhodně žádného zanďoura. Taktiku samozřejmě přizpůsobíme kvalitě soupeře, ale hodláme být směrem dopředu velice aktivní,“ potvrdil.

O složení základní sestavy měl kormidelník Slavoje více či méně jasno. „Pokud budou všichni hráči zdraví, měla by být sestava jasná. Z minulého utkání ale máme nějaké drobné šrámy, takže dva menší otazníky z tohoto důvodu ještě mám,“ dodal Adamec.

Pokud by Pelhřimov dokázal v Polné zvítězit, byl by jeho náskok na čele tabulky jen sotva dostižitelný. „Já to takhle úplně nevidím. Máme teď před sebou sérii tří těžkých zápasů. Po Polné doma přivítáme třetí Kamenici, poté jedeme do Nové Vsi, která je doma silná. Pakliže bychom tyto zápasy zvládli, až pak už by se dalo hovořit o tom, že jsme na dobré cestě,“ zůstal obezřetný kouč FK Maraton Richard Zeman.

Podzimní domácí výhru 4:0 nikterak nepřeceňuje. „Po nevýrazném začátku sezony, kdy jsme se střelecky trápili, jsme se právě proti Polné chytili. Ten výsledek ale průběhu zápasu neodpovídal,“ uznal.

Střet třetí a první nejlepší ofenzivy soutěže slibuje atraktivní podívanou. „Polná je doma vždy silná, především v útoku. Navíc se jí vrátil Bělorus Kazlou, tím její síla ještě vzrostla. Oba celky budou chtít vyhrát, navíc se v posledním kole rozstřílely,“ připomněl.

Také lídr elitní krajské soutěže by měl jít do nedělního šlágru kompletní. „Máme jen nějaké drobné zdravotní problémy. Uvidíme, jak se všichni hráči dají do neděle dohromady,“ komentoval Zeman.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 18. KOLO

SOBOTA: Kamenice nad Lipou – Náměšť n. O.- Vícenice (UT), Žirovnice – Nová Ves (oba 16.00).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Nové Město B (10.30, UT Velké Meziříčí), Velké Meziříčí B – Dukovany (14.00, UT), Slavoj Polná – Pelhřimov, Okříšky – Chotěboř, Ledeč nad Sázavou – Rapotice (vše 16.00).