Sedmička duelů se odehraje v průběhu tří dnů. Už v pátek se s ročníkem rozloučí ve vzájemném duelu fotbalisté Rapotic a Nové Vsi. A bude to pro oba celky rozhodně příjemné loučení, oba totiž dohrávají ročník v klidném středu tabulky.

Vítěz 22. ročníku nejvyšší krajské fotbalové soutěže na Vysočině už je týden známý. Fotbalová škola Třebíč se v přeboru ohřála pouze jediný rok a od srpna už bude hájit barvy Kraje Vysočina v moravskoslezské divizi D. A k rozlučce si asi nemohla přát příjemnějšího protivníka, před vlastními fanoušky totiž přivítá sestupující juniorku Velkého Meziříčí.

Důležité souboje o to, kdo doprovodí poslední celek tabulky do I. A třídy se ovšem odehrají v sobotu a v neděli. V sobotu si to ve vzájemném záchranářském souboji rozdají předposlední béčko Nového Města na Moravě a jedenáctá Žirovnice. Hosté budou v případě výhry zachráněni, domácí by ještě byli den v nejistotě.

V každém případě ale bude rezerva Vrchoviny hrát v posílené sestavě. „Sice teď máme úzký kádr, ale béčku určitě pomůžeme. Vypadá to tedy, že nějakých šest hráčů nastoupí po obědě do zápasu béčka a poté pak i do naší domácí rozlučky s Humpolcem,“ pousmál se asistent trenéra divizní Vrchoviny Petr Follprecht.

Dalšími sestupem ohroženými mančafty jsou béčko Žďáru nad Sázavou, to přivítá třetí Chotěboř, a fotbalisté Ledče nad Sázavou, na jejich stadion dorazí Sapeli Polná. Oba celky už ale v neděli budou mít menší výhodu v tom, že budou naprosto přesně vědět, jak na tom jsou.

Už v sobotu se totiž odehraje i závěrečné kolo moravskoslezské divize D. A po něm bude jasné, zda do přeboru doprovodí Starou Říši ještě jeden celek z Vysočiny, nebo ne. Pokud ano, sestupovat z přeboru budou tři mančafty. Pokud nikoliv, o patro níž zamíří jen dva.

Buď jak buď, i v posledním kole této sezony se bude opět na co dívat.

KP VYSOČINY – DOHRÁVKA 15. KOLA

PÁTEK: Rapotice – Nová Ves (17.00).

SOBOTA: Nové Město - Žirovnice (13.00), FŠ Třebíč – Velké Meziříčí B, Pacov – Okříšky, Kamenice nad Lipou – Bystřice nad Pernštejnem (vše 15.00).

NEDĚLE: Žďár B - Chotěboř, Ledeč nad Sázavou – Sapeli Polná (oba 16.30).