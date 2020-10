O čem se spekulovalo už delší dobu, je od čtvrtka skutečností. Fotbalové soutěže, stejně jako všechny ostatní, budou od pondělí minimálně na dva týdny přerušené. Na zprávu ministra zdravotnictví Romana Prymuly se připravovaly kluby již nějaký ten den.

Trenér Jemnicka Zbyněk Kincl | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

K aktuálnímu tématu se vyjadřují i jejich zástupci. Otázkou zůstává, zda víkendový duel nebude pro manšafty na dlouhou dobu poslední. „Máme z toho docela strach, co vůbec bude dál. Byla by to pro nás škoda,“ přiznal trenér Rudíkova Lukáš Trnka. „Já jsem přesvědčený, že to byl poslední zápas. Maximálně bude ještě jedno kolo,“ odhadoval už před týdnem František Prokop, zkušený trenér Starče. Jak se ukázalo, měl pravdu