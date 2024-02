A že jich nebylo zrovna málo. „Střední obránce Míša Dejmek byl celý podzim mimo kvůli problémům s třísly. Záložník Patrik Zdeněk vynechal přes polovinu podzimu, objevil se jen na jeho konci. A další uzdravený záložník Jirka Houser byl dlouhodobě zraněný ještě před mým letním příchodem k týmu,“ připomněl trenér Kamenice Zbyněk Jaroš.

Poslední navrátilec vyztuží defenzivní vozbu. „Střední obránce Honza Kotrč chyběl rovněž celý podzim. Během něj se uzdravil, poté se individuálně připravoval. Od něj hodně čekáme, až se postupně do sestavy zapojí,“ neskrýval.

Z podzimního kádru mužstva z Pelhřimovska nikdo neodešel, naopak by jednu posilu, navrch na důležitém postu, rádi přivítali. „Pracujeme na příchodu gólmana. Ještě ale není nic hotového, zhruba v horizontu jednoho týdne by se vše mohlo dotáhnout. Je to hráč, který má zkušenosti z vyšší soutěže,“ nastínil Jaroš.

Jak bývá zvykem, také v Kamenici dali příležitost talentovanému mládí. „Kubu Nováka a Davida Peterku jsme posunuli z dorostu a už s námi zůstanou. Dostávají potřebnou minutáž v přípravných zápasech a pracujeme s nimi tak, aby v nějakém horizontu byli pro kamenický fotbal přínosem,“ prozradil.

Pozitivem je rozhodně skutečnost, že se mužstvu zatím vyhýbají zranění. „To musím zaklepat, zatím všechno běží tak, jak má. Po návratech marodů a doplnění dorostenci se připravujeme v počtu, s jakým jsme spokojení. Snad to takhle vydrží co nejdéle,“ doufal.

Už tři přípravné duely odehrál čtvrtý celek podzimní tabulky přeboru. Diviznímu Pelhřimovu na úvod podlehl 0:4. „Do zápasu jsme šli z velké zátěže, navíc jsme sestavu hodně točili, aby se do hry zapojilo co nejvíce hráčů. Díky tomu jsme pak mohli vidět všechny nedostatky,“ vysvětloval lodivod Kamenice.

I přes vysokou prohru ovšem nebyl s premiérou nespokojený. „Narazili jsme na kvalitního soupeře, přesto jsme měli za stavu 0:1 tři obrovské šance, kdy jsme měli zápas otočit. V závěrečné desetiminutovce jsme naopak třikrát inkasovali my. Zápas rozhodně splnil svůj účel. Hlavní mladí hráči se potřebují naučit, jak se správně pohybovat v obranné čtveřici,“ naznačil.

O víkendu, konkrétně v sobotu, odehráli fotbalisté Kamenice hned dva zápasy. Na domácím turnaji O pohár starosty skončili v náročné konkurenci rezervy Táborska, Písku a Jindřichova Hradce na čtvrtém místě.

Už dnes se pak utkají se starším dorostem Jindřichova Hradce, v sobotu vyzvou Soběslav, poté ještě Meteor Tábor a Chýnov.

Poslední víkend před ostrým startem jara však bude mít Kamenice volno. „Generálka nebude. Je to individuální, já jsme na to zvyklý už dlouho. Mám vyzkoušené, že pro hráče je lepší, když poslední víkend necháme volný. Ne snad kvůli zranění, ale spíše, aby si oddechli před těmi dalšími třinácti víkendy,“ pousmál se Jaroš.