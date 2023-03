Obhájili. Rovněž druhý ročník soutěžní ankety Deníku o Nejpopulárnější klub Vysočiny ovládli příznivci 1. FC Batelov. Potvrdili tak, že patří k velmi soutěživým fandům. Vždyť kromě těchto anket uspěli například v projektu Kopeme za fotbal. Na jeho slavnostní vyhlášení tenkrát dorazila populární kapela Wohnout, se kterou místní fotbalisté navázali hlasovací družbu. „My jak vidíme nějakou soutěž, jdeme do toho,“ směje se předseda klubu Zdeněk Kapoun.

Předseda 1. FC Batelov Zdeněk Kapoun potvrdil, že v klubu mají všichni soutěživé srdce. | Foto: Deník/Karel Líbal

Batelovští přitom na svůj triumf z prvního ročníku málem nenavázali. Ze základního kola postoupili s minimem hlasů jako poslední. „My jsme o startu soutěže původně ani nevěděli,“ přiznává Ondřej Šuhaj, hybná síla batelovských fanoušků. „Potom jsem to na webu objevil, obvolal kamarády, ať začnou hlasovat a postup jsme ještě stihli. V těch dvou dalších kolech už jsme jeli jako minule.“

Zdroj: grafika DeníkZe semifinále šli Batelovští jako nejsilnější, skvěle rozjeli i finále. Situace se jim zkomplikovala ve čtvrtek, kdy se zmobilizovali fanoušci Pacova a začali náskok lídra stahovat. „Oni nás dokonce na chvíli předhonili. Vysvětlovali jsme si to tak, že seděli někde pohromadě v restauraci, sledovali Arsenal a klikali,“ culí se Šuhaj.

Odpověď z Jihlavska byla razantní. „Opět jsme zmobilizovali hromadu kamarádů. Hodně tomu pomohli Wohnouti. Od té doby, co u nás hráli, udělali jsme si díky nim a jejich fanouškům takovou hlasovací základnu,“ prozradil recept na úspěch Kapoun.

Letos stačilo Batelovu na vítězství „jen“ něco přes osm tisíc hlasů. Před dvěma lety vyhrál se ziskem 14 043 hlasů.

Entuziasmus batelovských fotbalistů se neobrací pouze na ankety. „V Batelově je to tak, jako to bývalo dříve snad všude. Fotbal a hasiči, to jsou taková centra veškerého místního dění,“ přidává se sekretář klubu Miroslav Marek. „Snažíme se dělat různé akce. Dříve jsme jich dělali třeba deset jedenáct za rok, nyní je toho již méně. Ale je to vlastně naše obživa,“ dodává Kapoun.

Soutěživost členů 1. FC Batelov potvrzuje i hozená rukavice ostatním klubům v kraji. „Stoprocentně se přihlásíme také do soutěže o nejlepší fotbalovou adresu na Vysočině,“ varuje se smíchem rivaly Šuhaj.

Kdo zastaví vítěznou batelovskou vlnu?