Hřiště ve Stáji ožije v neděli od 10.30 čilým ruchem. Na domovský stánek týmu Sapeli Polná totiž dorazí jeho jmenovec, fotbalisté Slavoje Polná. „Určitě jde o derby, divácká návštěva by tomu měla odpovídat. Myslím si ale, že hráči na jedné i druhé straně tím tolik nežijí,“ domníval se předseda TJ Sapeli Jiří Babínek.

„Pro nás je to zápas jako každý jiný. Sapeli má tým posbíraný z hráčů ze širokého okolí, kteří nemají příliš vazby na Polnou. Pro diváky asi jde o derby, ale pro nás moc ne,“ neskrýval trenér Slavoje Lukáš Adamec.

Ten své svěřence připravoval především na hřiště výrazně menších rozměrů, které ve Stáji je. „Je zde hodně specifické prostředí, navíc Sapeli má zkušený tým, který to doma umí. Pohořel tam třeba vedoucí Pelhřimov. Rozhodně musíme dávat balon rychle od nohy a přidat na důrazu v osobních soubojích. Jsem zvědavý, jak se s tím hráči poperou,“ přemítal.

Domácí celek řešil před nedělním zápasem velké problémy s početnou marodkou. „Jsme rozbití jako hrom. Od utkání s béčkem Vrchoviny se nám sestava totálně rozsypala a nejsme schopní se dát dohromady. Třeba poslední tři zápasy jsme odehráli bez útočníků,“ připomněl předseda TJ Sapeli.

Ani přesto zbraně dopředu neskládá. „Určitě nebudeme působit odevzdaně, nějaký bod bychom chtěli získat. Naše problémy mě ale mrzí, protože jsem čekal, že by to mohl být zápas jako řemen. Zranění kluci sice chtějí hrát, ale my musíme přihlížet také k tomu, že nás na podzim ještě čekají dva, možná i tři zápasy,“ naznačil.

Svůj mančaft proto Babínek staví do role outsidera derby. „Prakticky všechno je na straně Slavoje. Dvě třetiny jeho kádru hrály dlouhé roky divizi, teď se jim k tomu podařilo ustálit sestavu. Navíc se jim nyní vrátil kanonýr Kazlou, čímž jejich síla ještě vzroste.“

Návrat běloruského útočníka přitom měl být tajným trumfem Slavoje. „Mělo to být překvapení, nevím, kde ta informace unikla,“ usmíval se Adamec. „Ilya absolvuje pouze páteční trénink, k zápasu pojede, ale zda nastoupí, to se ještě uvidí.“

Roli favorita se však brání. „Určitě bychom ji přijímali, pokud bychom hráli doma. Tím, že se hraje ve Stáji, se rozdíly mažou. Jedeme tam vyhrát, ale podle vývoje budeme třeba spokojení i s bodem,“ dodal Adamec.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 11. KOLO

SOBOTA: Nové Město B – Náměšť n. O.-Vícenice, Rapotice – Pelhřimov, Kamenice nad Lipou – Okříšky, Dukovany – Žirovnice (vše 15.00).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Slavoj Polná (10.30), Chotěboř – Nová Ves, Ledeč nad Sázavou – Velké Meziříčí B (oba 15.00).