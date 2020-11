Podle očekávání se zatím odvíjí letošní ročník fotbalového krajského přeboru Vysočiny. Po odehrané necelé polovině je na čele favorizovaný Pelhřimov.

Ten přitom nezažil ideální vstup do sezony, když v Nové Vsi prohrál 1:3. „S odstupem času musím říci, že nám to paradoxně pomohlo. Pochybuji, že bychom jinak všechno vyhráli. Zaváhání by asi přišlo jinde,“ přiznal kapitán Pelhřimova Daniel Poul.

Pro jaro má se svými spoluhráči jasný cíl, postup. „Je to hlavně o nás. Když budeme dobře připraveni a budeme sbírat body, nemusíme koukat za sebe,“ zdůraznil.

Také druhá Nová Ves potvrdila papírové předpoklady. Nový trenér Václav Pohanka hodně zapracoval především na defenzivě a vyplatilo se. „Musím hráče pochválit za skvělý a zodpovědný přístup k tréninkům i zápasům. Bez ochoty a snahy naučit se něco nového, bychom nebyli na špici tabulky. Věřím, že v tom budeme pokračovat i na jaře,“ mnohoznačně odpověděl Pohanka.

Spokojenost mohou určitě hlásit ve Speřicích, Velkém Meziříčí či Chotěboři. Po rozpačitém začátku zabraly také Polná s Náměští, naopak přesně obráceně si počínali fotbalisté Třebíče. Na zbytečné chyby v defenzivě doplácela Ledeč, podobně jako před rokem se příliš nedařilo Šebkovicím. S pouhými šesti body přesto nejsou na úplném dně tabulky.

Ještě horší byl, byť jen o skóre, Bedřichov. Ten zůstal za očekáváním. V minulém roce jako nováček působili jistěji než letos. Herně to skřípalo a trenéra Peštála občas zklamal i přístup hráčů. „Myslím, že by se někteří měli hodně zamyslet nad tím, co dělají pro to, aby mohli hrát přebor,“ zlobil se v průběhu podzimu Zbyněk Peštál,

A pokračoval: „Čeká nás boj o záchranu, který ale nevzdáváme. Popereme se o to,“ vzkázal soupeřům.