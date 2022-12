Jaký tedy byl podzim jednadvacátého ročníku elitní krajské fotbalové soutěže na Vysočině pohledem sportovní redakce Deníku?

Nebýt covidu, zřejmě už by byli fotbalisté FK Maraton Pelhřimov zpět v divizi. Loni jim pro změnu utekl podzim, po němž mužstvo po odvolaném Pavlovi Regáskovi převzal protřelý mistr postupů Richard Zeman. Ten sice s týmem na jaře nedokázal zastavit rozjeté Speřice, ale pro tento ročník už nemá jiný cíl než vysněný postup.

Začátek ovšem favoritovi příliš nevyšel. Z úvodních čtyř kol totiž fotbalisté FK Maraton pouze jedinkrát vyhráli a na tehdy rozjeté Sapeli Polná na čele tabulky ztráceli osm bodů. „I tehdy jsem ale věřil, že se nastartujeme a začneme vítězit. Po zpackaném zápase čtvrtého kola na půdě rezervy Velkého Meziříčí, kde jsme vlastní hloupostí ztratili dva body, jsme si v kabině všechno pořádně vyříkali,“ neskrýval Zeman.

Chybí góly i body. Na fotbalisty Humpolce čeká velice obtížné záchranářské jaro

A vyplatilo se, protože poté následovala úchvatná devítizápasová vítězná šňůra. Ta společně se ztrátami mužstev ze špičky tabulky znamená, že má Pelhřimov před ostatními pronásledovateli solidní náskok šesti bodů.

„Přiznám se, že jsem nad nějakým budováním náskoku nepřemýšlel. Samozřejmě mě ale těší. Nicméně zůstáváme dál pokorní. Nejsme žádní suveréni, abychom nemohli klopýtnout,“ zdůraznil kouč Pelhřimova.

Ve všech možných statistikách první poloviny sezony lídr tabulky jasně vládne. Pokud se na konci sezony nebude v Pelhřimově slavit postup do divize, bude to prvotřídní senzace. „Netajíme se tím, že letos chceme soutěž vyhrát a postoupit do divize. Dobře ale víme, že nás nečeká nic jednoduchého,“ připomněl Zeman.

Na druhém a třetím místě jsou shodně se šestibodovým mankem na vedoucí celek tabulky fotbalisté dvojice klubů z Polné.

U TJ Sapeli se, vzhledem k masivnímu letnímu posilování, očekávalo, že by mělo být největším konkurentem favorizovanému Pelhřimovu. Předseda klubu však jakékoliv postupové ambice už dopředu odmítal. „Chceme, aby především hráče fotbal bavil a dělali jsme radost našim fanouškům. Chceme se pohybovat v popředí tabulky, ale žádné postupové cíle nemáme,“ říkal před, ale také v průběhu podzimní části Jiří Babínek.

Mají co napravovat. Bystřice sice během podzimu posilovala, bodů má přesto málo

Jeho celku nevyšla prostřední část podzimu, kdy, především díky početné marodce, z pěti kol uhrál pouhé dva body a v tabulce klesl až do jejího středu. Vydařený závěr ale Sapeli posunul zpět mezi špičku.

Po červnovém sestupu z divize a řadě změn, které proběhly v kádru byly výsledky Slavoje Polná velkým otazníkem. Začátek byl poněkud rozpačitý, ale poté se celek z Jihlavska rozjel. „Chvíli nám trvalo, než jsme se sehráli. Několik hráčů z divize tu sice zůstalo, ale doplnili je kluci, kteří za béčko dosud kopali jen nižší soutěže. S bodovým ziskem jsme rozhodně spokojení,“ pochvaloval si trenér Slavoje Lukáš Adamec.

Vzhledem k rozšíření divize může z pěti moravských krajských přeborů postoupit až osm mužstev. Zapojí se do boje také Polná? „Určitě to sledujeme a pro kluky je to motivace. Určitě postup není priorita, pokud by se nám to ale podařilo, ničemu bychom se nebránili,“ usmál se Adamec.

Příslušnost ke krajské elitě opět potvrdili fotbalisté Nové Vsi, příjemným překvapením pak byly výkony, ale také vynikající návštěvy nováčka z Kamenice nad Lipou. Po nevýrazných letech se herně, ale především výsledkově zvedla Ledeč nad Sázavou.

Lepší chvilky s horšími střídali hráči juniorky Vrchoviny, Chotěboře a Žirovnice. Zpackaný závěr stál lepší postavení štiku úvodních dvou třetin podzimu z Okříšek, které přezimují přesně uprostřed tabulky.

Téma rozhodčí a fotbal? Situace se příliš nelepší, říká šéf krajské komise Bajer

Ty ovšem dokázaly na podzim dvakrát obrat o body vedoucí Pelhřimov. „Zlomila nás prohra 0:4 v Polné, od té doby se nám úplně přestalo dařit. Chyběl nám pohyb, ztratili jsme důraz v koncovce, navíc jsme vyráběli triviální chyby v defenzivě,“ postýskl si nad nepodařeným závěrem podzimu kormidelník SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Pokud některý z klubů středu tabulky na jaře totálně nezkolabuje, měl by se záchranářský boj týkat posledního kvarteta tabulky.

Zklamáním byly výsledky rezervy Velkého Meziříčí, která si oproti loňsku značně pohoršila. „Máme tu nadějné mladé hráče, ale je pravdou, že pokud se chtějí prosadit v mužském fotbale, tak většina z nich musí notně zabrat a dát si fotbal ve svém žebříčku hodnot hodně vysoko,“ nebral si servítky trenér meziříčské juniorky Libor Švec.

Nejhorší trojlístek tabulky elitní krajské soutěže tvoří výhradně celky z Třebíčska, z toho dva nováčci. Rapotice zatím vytěžily při své premiéře v přeboru dvanáct bodů. Paradoxně jich devět získali na hřištích soupeřů.

Dorostenecký a dospělý fotbal? Ohromný rozdíl, zlepšit musím vše, přiznává Farka

Výsledky mohly být lepší, kdyby v rovné polovině zápasů, hlavně v úvodních pěti kolech, Rapoticím nechyběl klíčový ofenzivní hráč Michal Sobotka. „Na naší hře je znát, pokud na hřišti je, nebo není. Nemáme tolik hráčů, jako je on,“ přiznával během podzimu trenér Tomáš Brabenec.

Pouhých šest bodů na podzim získali fotbalisté Náměště nad Oslavou-Vícenic. Z toho nemohlo rezultovat nic jiného než poslední místo čtrnáctičlenného pelotonu.

Jen o bod a tím pádem také o příčku lépe je na tom nováček z Dukovan. Ty doplatily na početnou marodku. „Těsně před sezonou se nám rozsypala sestava. Prvních pět nebo šest kol jsme tak hráli bez poloviny základní sestavy,“ stýskal si lodivod Dukovan Josef Černý.