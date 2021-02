Fotbalisté Budišova patřili několik posledních sezon do vrchních pater tabulky východní skupiny 1. A třídy. Uplynulý podzim to ovšem příliš nepotvrdil. „K mužstvu jsem dorazil až týden před začátkem sezony,“ našel prvotní důvod Karel Kolesa.

To je hlavní příčina zisku jen dvanácti bodů, z nichž rezultuje průběžné desáté místo. „Mužstvo jsem znal jenom zvenčí, nebyla možnost udělat klasickou přípravu. Podzim byl tudíž spíše seznamovací, i přesto nemohu být s našimi výsledky spokojený. Já chci hrát v každém týmu nahoře,“ neskrýval.

Za největší pozitivum považuje slušnou tréninkovou morálku, která v klubu z Třebíčska panuje. „Bez toho bych do žádného angažmá ani nešel. Fotbal mě baví a tohle byla moje stěžejní podmínka. Bohužel je to nesrovnatelné s dobou před nějakými patnácti léty,“ postýskl si.

A své myšlenky dál rozvedl. „Mladých fotbalistů je málo, navíc ani nemají o fotbal pořádný zájem. Já chci, aby byl můj rukopis na týmu vidět, což ale lze jen v tom případě, že se dvakrát či třikrát týdně skutečně trénuje,“ zdůraznil.

Ačkoliv sedmapadesátiletý trenér v minulosti připravil na postup do divize celky Hartvíkovic či Havlíčkova Brodu, od obou pokaždé odešel těsně před dovršením této mety.

Je reálná možnost, že by se v krátkém horizontu dočkal postupové radosti třeba právě v Budišově, byť „jen“ do krajského přeboru? „Kvalitní hráči tu rozhodně jsou, pokud by přišly ještě dvě nebo tři posily, nebylo by to nereálné. Základ je tu rozhodně slušný,“ připomněl.

Také vedení klubu by prý nebylo úplně proti. „Nebránili by se tomu, ale za každou cenu se nikam neženou. Navíc je tu otazník s gólmanem, protože nyní tu chytá Peťa Bajer z Křižanova, kterému už je přes čtyřicet,“ dodal Kolesa.