Oproti zvyklostem tak účastník východní skupiny 1. A třídy žádný pohyb v kádru nehlásí. „Oproti podzimu, který se nám příliš nevydařil, nikdo neskončil. Na druhou stranu jsme ani nikoho nesháněli, navíc to v zimním období bývá pokaždé složitější,“ popisoval asistent trenéra a současně také vedoucí mužstva Rapotic Karel Kovařík.

Jedné posily by se přesto v klubu z Třebíčska dočkat mohli. „Po dlouhodobém zranění už by snad mohl být fit obránce Zdeněk Mucha. Jinak ale platí, že věříme stávajícímu kádru, který by měl druhou nejvyšší krajskou soutěž pro Rapotice udržet,“ vyslovil své přání.

Jen sedm bodů získali v první, nedohrané, polovině této sezony hráči Rapotic. Do jarních záchranářských bojů tak budou vstupovat z jedenáctého místa.

I proto už poslední dva týdny trénují. „Kluci zatím chodí individuálně běhat. Proběhla nějaká komunikace a trenér Sádlík hráčům rozdal konkrétní pokyny k tomu, jak na sobě mají pracovat,“ naznačil.

Na přípravné duely zatím nedojde. „Je to škoda, protože jsme si domluvili soupeře, kteří by nás dostatečně prověřili. Měli jsme se utkat třeba s rezervami Rosic a Líšně, což jsou hodně kvalitní protivníci. Byla by škoda o takové zápasy přijít,“ potvrdil.

V otázce průběhu jara je asistent trenér Rapotic skeptický. „Podle mého se začne až v květnu. Dohraje se podzimní část, aby se mohly uzavřít tabulky pro postupy a sestupy. Tím se sezona uzavře,“ dodal Kovařík.