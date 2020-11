Doma, venku

Pouze dva týmy neměly tu možnost radovat se s diváky z domácího prostředí. Tabulku doma uzavírají se dvěma body Okříšky a Šebkovice. To je právě důvod, proč jsou zatím ve spodní části. „V současné době se nám asi hraje venku lépe. Více to vyhovuje našemu stylu,“ přiznává trenér Šebkovic Lubomír Venhoda.

Venku si vedly oba týmy lépe. Okříšky dokonce mají vyrovnanou bilanci 2-2-2, což vykazuje zisk osmi bodů, a patří jim v tomto ohledu čtvrté místo. „Řekl bych, že to spíše vyplynulo z okolností. Nemyslím si, že bychom podávali špatné výkony. S ohledem na předvedenou hru jsme měli mít více bodů,“ tvrdí kouč Okříšek Vladimír Hekerle.

Kanonýři

Přestupem Radka Durdy z HFK Třebíč získala Náměšť velmi zajímavou posilu. Zkušený forvard se trefil sedmkrát a stal se nejlepším střelcem týmu. Zaznamenal tak téměř polovinu branek svého týmu. „Povedl se mu zápas s Ledčí, která bývá pro nás nepříjemným soupeřem. Dal hattrick,“ potěšilo trenéra Petra Kylíška. Tři góly pak přidal ještě lídr týmu Roman Durajka.

To HFK Třebíč má dva čtyřgólové střelce (záložníci Robin Hrobař a Petr Ošmera), z týmu Okříšek má stejný počet útočník Vojtěch Bence. Tři góly, všechny hlavou, pak přidal stoper Martin Mašek. „Byly to důležité branky,“ kvituje Hekerle.

To Šebkovice vstřelily jen šest branek, jednoznačně nejméně ze všech účastníků. Dvakrát se trefil Zdeněk Přibil, jednou Tomáš Kotačka, Václav Říha, Štěpán Dvořák a jeden gól byl vlastní.

O remízách

Hned čtyři plichty mají na svém kontě Okříšky, pouze Sapeli Polná je v tomto směru „úspěšnější“. „Remízy je potřeba rozlišovat. Máme na svém kontě ty dobré, třeba ze zápasů s Chotěboří a ve Velkém Meziříčí, kdy jsme dotahovali skóre. V Třebíči jsme byli ale jasně lepší a měli vyhrát. Je ale pravda, že po bodech to naskakuje pomalu,“ ví Hekerle.

Naopak tým Náměšť-Vícenice se nedělil o body ani jednou. „Mohli jsme také mít remízu. Mrzí nás hlavně domácí porážky s Novou Vsí a Pelhřimovem. Ten byl sice lepší, ale jedinou branku zápasu jsme inkasovali po rychlé akci až v závěru,“ upozorňuje Kylíšek.

Vydařené závěry

Trenéři by přípravě na zápasy v letošní sezoně měli zbystřit. Když se blíží sedmdesátá minuta utkání, síla okříšských fotbalistů roste. Sedm gólů vstřelili právě v této závěrečné fázi, dva z nich padly dokonce v nastaveném čase. „Na hráčích je velmi cenné, že bojují do poslední minuty. Potom přijde i odměna,“ ví Hekerle a dodává: „Nechtějí zbytečně ztrácet body, to je do budoucna dobrá deviza.“ Okříšky v posledních dvaceti minutách skórovaly alespoň jednou v polovině případů a pokaždé to vedlo k zisku alespoň bodu.

Dobré a černé série

Tady je alarmující rozložení získaných bodů u HFK Třebíč. „V prvních pěti zápasech jsme získali jedenáct bodů, ve zbylých pěti jen bod. Tohle se nesmí opakovat,“ kroutí hlavou kouč HFK Petr Kylíšek starší a dodává: „První polovina podzimu byla velmi dobrá, ale věděli jsme, že nemůžeme být na hrušce. Bohužel druhá byla tragická, byli jsme dost rozbití.“

Když rozhoduje Covid-19

V souvislosti s koronavirem se mluvilo z hlediska týmů z Třebíčska o dvou zápasech, v obou byly zainteresované Šebkovice. Hned zkraje sezony uvalila krajská hygiena na Okříšky karanténu a zápas byl odložen. Šebkovice v posledním kole dostaly doporučení neodcestovat do Náměště, ale důležitá potvrzení v ruce neměly. Přišla zákonitě kontumace.