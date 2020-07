Tahákem budou okresní šlágry. Bohdalov, hrající 1. B třídu, přivítá na svém hřišti soupeře z vyšší soutěži. Přijede Moravec.

A domácí by se rádi postarali o překvapení. „Půjdeme do něj jako do každého jiného utkání. Cílem bude pokusit se vyhrát, i když je to mužstvo, které je o třídu výš, a my k němu máme respekt. Bylo by to příjemné, kdybychom vyhráli,“ říká kouč domácích Vítězslav Machatka, který postaví tu nejsilnější možnou sestavu, co bude mít k dispozici.

Nepůjde přitom o první pohárovou konfrontaci těchto týmů. „Hráli jsme s nimi i loni a porazili je 2:1, ale to je už pryč,“ ví Machatka, že hosté kůži lacino nedají.

Krajský pohár - 2. kolo

NEDĚLE: Stařeč – Kouty (16.00), Rapotice – Náměšť n.O.-Vícenice, FŠ Třebíč – Želetava, Bohdalov – Moravec, Velký Beranov – Světlá n. S. (vše 17.00).

V soupeřově táboře mají tedy o motivaci postaráno. „My už s nimi hrajeme asi třetí sezonu, a pokaždé jsme tam vypadli. Buď v prvním, nebo loni ve druhém kole. Takže bychom to chtěli prolomit. Nebudeme sice kompletní, ale snad se s tím nějak porveme,“ reaguje hrající kouč Moravce Martin Černý.

Dalším derby utkáním bude na Třebíčsku souboj mezi Rapoticemi a Náměští-Vícenicemi. Domácí berou duel velmi vážně a touží po třetím kole. „Na Náměšť se těšíme. Je to derby, jsme sousedi, a i když jsou papírově silnější, půjdeme do toho naplno. Chceme se vytáhnout před domácími fanoušky. Nějakou šanci na postup cítíme,“ říká předseda klubu Karel Kovařík, který vzpomíná na tři roky starou výhru 5:1 nad stejným soupeřem. „To bylo tehdy nečekané. A rádi bychom to zopakovali,“ pousmál se.

A je dost možné, že podobný výsledek se zopakuje. Hosté totiž k zápasu druhého kola CONSTRUCT krajského poháru nepřivezou svůj nejsilnější tým. „My tam nejedeme, posíláme tam béčko, smíchané s hráči dorostu,“ překvapil trenér Petr Kylíšek a následně vysvětlil proč. „My jsme byli loni v semifinále a na svazu nám slíbily, že budeme hrát až v dalším kole, tak jsme si na stejný den i čas nasmlouvali přípravu s Budišovem.“

V dalších zápasech proti sobě nastoupí hráči Starče a Koutů, kteří nedělní pohárové bitvy odstartují v 16 hodin. K vidění okresní derby mezi FŠ Třebíč a Želetavou, a o postup dál se poperou hráči Velkého Beranova a Světlé nad Sázavou.