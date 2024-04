Prokázali, že jejich ambice mají reálný základ. Fotbalisté Chotěboře připravili v sobotním utkání 19. kola krajského přeboru Vysočiny vedoucím Okříškám první jarní porážku. A tím je také připravili o první místo v tabulce. „Je to skvělá výhra, která by nám měla pomoci do dalších těžkých zápasů,“ usmíval se po vítězství 3:1 trenér Chotěboře Martin Jakeš.

Víkendový tahák elitní krajské soutěže měl zajímavou předehru. Utkání se totiž odehrálo na umělé trávě celku z Havlíčkobrodska. „Rozhodně v tom od nás nebyl taktický záměr. Máme hřiště po rekonstrukci, je hodně měkké a stále ještě nebylo připravené na zápas,“ vysvětloval Jakeš.

Současně ovšem nepopíral, že to byla pro jeho ovečky menší výhoda. „Den před utkáním jsem volal trenérovi Okříšek a celou situaci mu vysvětlil. Já i hráči bychom určitě raději hráli na přírodní trávě, ale my na ní ještě ani jednou netrénovali. Uvědomuji si ale, že to pro nás určitá výhoda byla,“ potvrdil.

V první půli sobotního šlágru velký rozdíl ve hře obou celků vidět nebyl. Ačkoliv měla první šanci domácí Chotěboř, do vedení šel lídr tabulky. „Po rohovém kopu se nám nepovedlo balon dostat do bezpečí a hosté situaci dohráli až do gólového zakončení,“ popisoval Jakeš.

Inkasovaný gól jeho celek nikterak nesrazil. „V duchu jsem si říkal, že je to možná dobře. Inkasovaná branka nás nabudila, protože jsme chtěli vyhrát. Přidali jsme na tom, co jsme chtěli praktikovat, od patnácté minuty jsme drželi balon, tlačili se dopředu, soupeř se jen zuby nehty držel,“ povšiml si.

Ještě do poločasové přestávky Bažout z dorážky vyrovnal a ve druhé půli už na hřišti vládlo pouze jedno mužstvo. „Musím říci, že po změně stran Okříšky snad ani jednou nevystřelili na naši branku. Opravdu jsme druhý poločas odehráli tak, jak bych si představoval naši hru i v dalších zápasech. Naše převaha bylo skutečně výrazná,“ pochvaloval si.

Hned tři minuty po návratu obou celků z kabin Dvořák pěknou střelu zpoza vápna otočil skóre ve prospěch třetího celku tabulky. „V tu chvíli jsem cítil sílu mančaftu, který chtěl dál hrát, přidat třetí branku a zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Byli jsme u všeho dříve, nabízeli se a mohli přidat i další branky,“ komentoval Jakeš.

Třetí branku přidal krátce po uplynutí hodiny hry Chlad, poté už bylo jasné, že tři body zůstanou doma.

Vítězstvím 3:1 tak Chotěboř oplatila Okříškám navlas stejnou porážku ze vzájemného měření sil na podzim. „Já si té výhry velice cením, je to skvělý výsledek. Na druhou stranu nás ale čeká ještě další spousta těžkých zápasů. Beru to však jako známku hráčům k tomu, aby uvědomili, že umí hrát tak náročná utkání a to by nám tak mohlo pomoci,“ naznačil.

V tabulce krajského přeboru tak mají tři nejlepší celky shodně 34 bodů. Vedoucí Fotbalová škola Třebíč má lepší skóre oproti druhé Chotěboři a třetím Okříškám. Čtvrtá Kamenice nad Lipou je o další tři body zpět.

Co z toho vyplývá do zbývajících devíti kol? „Dlouho jsem nezažil, aby byla špička tak vyrovnaná. Opět se ale vracíme k tomu, že v přeboru můžete kdokoliv ztratit body s kýmkoliv. Budou rozhodovat maličkosti, protože nejlepší čtyřka je hodně namačkaná, navíc i další dva celky ještě nejsou bodově tak vzdálení, takže se do toho mohou ještě namotat,“ přemítal Jakeš.

A ještě dodal: „Ještě je brzy na nějaké větší hodnocení, čeká nás ještě spousta zápasů, může přijít řada zlomů. Aspektů, které mohou mít vliv, je hodně, musíme jít zápas od zápasu. Stále mě ještě ale mrzí domácí remíza s Žirovnicí dva týdny zpět, to jsou ztracené body.“