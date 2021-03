V letech 2008 až 2018 působili v elitní krajské soutěži na Vysočině. Jenže před třemi roky se museli fotbalisté Jaroměřic z krajského přeboru poroučet. V 1. A třídě se ohřáli pouze rok a také v nejnižší krajské soutěži to není valné.

Jakoby vývoj klubu odpovídal také menšímu diváckému zájmu, jemuž se fotbal ve čtyřtisícovém městu těší. „Bohužel tu není takové fanouškovské jádro jako jinde. Lidé v Jaroměřicích fotbalem tolik nežijí. Spíše ti starší, ale citelně nám chybí střední generace,“ popisoval místopředseda Jaroměřic Tomáš Hambálek.

„Vidět je to nejen na návštěvách při domácích zápasech, ale také pokud jedeme na hřiště soupeře. Byť se tu hrál krajský přebor, přijelo s námi k zápasu jen čtyři či pět věrných fanoušků. S tím, kolik lidí jezdilo na venkovní utkání jinde, se to nedá srovnávat,“ postýskl si.

Výkonnostní propad se promítl také do složení vedení klubu. „Na konci roku 2019 se uskutečnila valná hromada. Na ní skončil dosavadní výbor a místo nich jsme to vzali my mladí,“ vysvětlil třicetiletý místopředseda klubu.

Cíle si nový výbor Jaroměřic stanovil jednoznačné. „Snažíme se do týmu zapojovat dorostence a postupně tak omlazovat kádr. Sice máme v týmu dostatek zkušeností, ale bez mladých hrát fotbal nejde,“ uvědomoval si.

S přístupem mladých je však krajní obránce, případně záložník, spokojený. „Snažíme se jim jít příkladem, moje generace ještě úplně končit nechce. A mladí na tréninky poctivě chodí, věřím proto, že se současná situace postupně obrátí lepším směrem,“ sdělil.

Návrat do nejvyšší krajské soutěže v dohledné době ovšem nyní zřejmě není reálný. „Rádi bychom se posunuli do 1. A třídy. V první řadě kvůli rivalitě a soutěživosti, protože v ní působí řada měst a vesnic z okolí Jaroměřic. Přicházíme tak o spoustu derby. V 1. B třídě totiž působí převážně celky ze Žďárska a Jihlavska,“ nastínil.

Předpoklad k dosažení této mety je jasný. „Je potřeba mít kvalitní dorost, ale i další mládežnické soutěže. Třeba už se mi nepodaří být u vzestupu jako hráč, ale přál bych si, aby to vyšlo,“ zasnil se Hambálek.