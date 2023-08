Fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem, kteří v červnu sestoupili z divize, zahájí opětovné působení v krajské soutěži zítřejším domácím soubojem proti loni tolik úspěšnému nováčkovi z Kamenice nad Lipou.

Hraje se od 16.30. „Hned první zápas nám po řadě změn, které v kádru po sestupu proběhly, napoví, jak na tom budeme. Kamenici sice neznám, ale dobře víme, že se jí loni dařilo na výbornou,“ sdělil kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Ve stejný den i čas se bude hrát rovněž v nedaleké Nové Vsi. Do jejího útulného areálu zavítají fotbalisté Rapotic, kteří mají z poslední návštěvy co napravovat. V květnu totiž na Žďársku utrpěli debakl 1:7.

Šestý celek tabulky uplynulého ročníku bude opět velkým favoritem zápasu. „První dva zápasy proti Rapoticím a následně na hřišti nováčka z Pacova potřebujeme zvládnout, ideálně za plný počet bodů,“ prozradil trenér Nové Vsi Petr Nedvěd.

A hned také řekl proč. „Pak nás totiž čeká kvartet těžkých duelů proti FŠ Třebíč, rezervám Žďáru i Vrchoviny a výjezd do Chotěboře. Do nich bychom chtěli jít s bodovým polštářem,“ doplnil.

V neděli již od 14 hodin se bude hrát ve Velkém Meziříčí. Rezerva klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice přivítá Fotbalovou školu Třebíč. Tedy nováčka, jehož mnozí pasují na horkého kandidáta postupu. „Viděli jsem béčko Meziříčí při jejich posledním utkání minulé sezony, takže mám představu, co nás čeká. Bude ale záležet na tom, koho jim uvolní divizní áčko,“ poznamenal trenér Fošky Tomáš Franěk.

Los si s jeho celkem příjemně zažertoval. Po derby ve Velkém Meziříčí totiž Fotbalová škola doma přivítá okresního rivala z Okříšek. „Hned na úvod jsou to pro nás hodně atraktivní zápasy. V derby platí, že nemívá favorita, tak uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti. S Okříškami máme zkušenosti, hrávali jsme proti nim v přípravě, ale třeba se u nich přes léto mohlo něco změnit,“ spekuloval Franěk.

Vedle ambiciózního nováčka by měli k velkým favoritům na celkový triumf v soutěži patřit fotbalisté Chotěboře. Do této role je pasuje především skvělá jarní část loňského ročníku.

Boje v tom letošním zahájí celek z Havlíčkobrodska v neděli od 16.30, kdy se doma utká s dalším nováčkem. rezervou Žďáru nad Sázavou. „Start je pokaždé nesmírně důležitý, to si dobře uvědomujeme. Pro náš mladý tým to platí dvojnásob. Věřím, že se nám začátek sezony podaří, to by nás mohlo nakopnout,“ nastínil kormidelník Chotěboře Martin Jakeš.

KP VYSOČINY - 1. KOLO

SOBOTA: Nová Ves – Rapotice, Bystřice n. P. – Kamenice n. L., Žirovnice – Nové Město B, Okříšky – Pacov (vše 16.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Ledeč n. S. (10.30, hřiště Stáj), Velké Meziříčí B – FŠ Třebíč (14.00), Chotěboř – Žďár B (16.30).