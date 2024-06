Ačkoliv má k dispozici hodně mladý kádr, nervozita jej v rozhodujícím mači sezony nikterak nesvazovala. „Řekl bych, že jsme hráli vcelku slušný fotbal, tedy kluci předváděli to, co jsme po nich chtěli. Ač jsou mladí, nebyli nějak přespříliš svázaní z důležitosti zápasu,“ všiml si.

Jenže fotbal se rozhoduje v šestnáctkách. „Bohužel my vždycky, a to nás pronásleduje prakticky celou sezonu, nabídneme soupeři gól prakticky z ničeho. To se opakovalo i nyní, z první standardky šlo Sapeli do vedení,“ kabonil se.

Přesto se vcelku brzy podařilo fotbalistům Ledče vyrovnat a nemuselo zůstat jen u toho. „Měli jsme i další vyložené příležitosti na obrat ve skóre, rozhodně jich nebylo málo. Jenže další branku jsme nepřidali a chvíli před poločasovou přestávkou jsme byli opět nedůslední při bránění, čehož zkušení hosté využili ke vstřelení druhého gólu,“ kroutil hlavou Turek.

Po změně stran pak byla k vidění marná snaha stabilního účastníka krajského přeboru posledních sezon za tím, aby odvrátil prohru 1:2 a tím i sestup do I. A třídy. „Pokud jde o nasazení, nemohu klukům nic vytknout. Vyložené příležitosti jsme si vytvořili, ale buď jsme z nich vůbec netrefili branku, nebo přišly super zákroky gólmana Sapeli. V každém případě na otočení skóre určitě bylo.

Na stadionu města u řeky Sázavy tak nedlouho předtím, než klub oslaví rovných sto let fotbalu v Ledči, zavládlo velké zklamání. Od léta 2016, kdy Ledeč po dvou postupech v řadě zamířila mezi krajskou smetánku, v ní bez větších problémů působila osm sezon.

Černá série z první poloviny jarní části, kdy mužstvo prvních šest! kol prohrálo, byla zřejmě klíčem k sestupu. „Vzhledem k absenci umělé trávy je zimní příprava v Ledči složitá. Tréninková morálka proto nebyla dobrá, rozhodně to byl důvod toho mizerného startu do jara,“ dodal Turek.

Bude ambiciózní a mladý kormidelník v Ledči dál pokračovat? A proč už na začátku sezony tušil, že jeho celek čeká boj o holé přežití? Odpovědi nejen na tyto otázky přinese brzy Deník.