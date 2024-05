Ten byl na své svěřence hodně nahněvaný za to, jakým způsobem odehráli první poločas domácího souboje s Ledčí. „Hosté hráli dobře, zaskočili nás, naopak my jsme se vůbec nemohli dostat do tempa. Bylo jen těžko hledat něco, za co bych mohl hráče pochválit,“ potvrdil.

Nebylo to přitom na jaře poprvé, kdy podzimní půlmistr doslova prolajdačil úvodních pětačtyřicet minut. „Opravdu nevím, čím to je. V podcenění soupeřů to snad nebude, ale určitá lehkovážnost a slabší koncentrovanost na nás však vidět jsou. To se projevilo hlavně v soubojích s mužstvy ze spodní poloviny tabulky,“ připomněl kouč SK Huhtamaki.

O poločasové přestávce tak musel pořádně zvýšit hlas. „Musela přijít důraznější domluva, jinak to, vzhledem k našemu výkonu v prvním dějství, prostě nešlo. Ale zabralo to, výkon kluků byl najednou diametrálně odlišný,“ pochvaloval si.

Už po čtvrthodině druhé půle bylo vyrovnáno a zdálo se, že ve zbytku zápasu dojde celek z Třebíčska k zisku všech tří bodů. „Bohužel nás přibrzdilo vyloučení Dubského necelých dvacet minut před koncem. To kluky zasáhlo, ale i přesto jsme si v oslabení dokázali vytvořit několik nadějných příležitostí k rozhodnutí. Další gól už ovšem nepadl,“ řekl po remíze 1:1 Hekerle.

Dosavadní dvoubodová ztráta na vedoucí Třebíč se tak zdvojnásobila, navíc se před Okříšky v tabulce protlačila Chotěboř. „Ztráta dvou bodů s Ledčí a předtím všech tří s Bystřicí hodně mrzí. Právě ony dělají v tabulce ten rozdíl. V obou případech jsme prospali první půli a soupeři nás za to potrestali,“ mračil se.

Los ve zbytku ročníku nemají fotbalisté Okříšek úplně jednoduchý. V sobotu zajíždí na stadion čtvrté Kamenice nad Lipou. O týden později je čeká domácí okresní derby s Rapoticemi, aby celý letošní ročník zakončili výjezdem na horkou půdu nebezpečného nováčka z Pacova, který doma body příliš nerozdává.

To budou náročné tři duely. „Myslím si, že z toho nejlepšího kvarteta soutěže máme v závěru asi nejtěžší vylosování. Musíme to ale hodit za hlavu a snažit se z těch zápasů vytěžit co nejvíce bodů,“ dodal Hekerle.