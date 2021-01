Takřka výhradně se jedná o mladé hráče. „Jde o kluky, kteří působí v nižších soutěžích. Jeden z nich je středního věku, ale už s dostatečnými zkušenostmi. Zbývající čtyři jsou mladí, což by byl dobrý vklad do budoucnosti mužstva,“ pochvaloval si Vladimír Hekerle.

Toho také potěšil fakt, že se všichni vytipovaní hráči rozhodli to zkusit. „Vím, že to v současné době nebývá tolik typické. Ti kluci ale jsou za šanci rádi a chtějí to u nás vyzkoušet,“ popsal.

Pokud by všichni testovaní hráči uspěli, byli by posílením do všech řad účastníka krajského přeboru Vysočiny. „Je mezi nimi také jeden gólman. Navíc s námi začnou přípravu ještě dva naši dorostenci,“ sdělil.

Z podzimního kádru nikdo neodešel. „Pokud vím, odchody by žádné být neměly,“ usmíval se Hekerle.