A naprosto zaslouženě také po úvodním dějství vedli 2:0. Už po šesti minutách hry dostal Kamenici do vedení kanonýr Martin Dvořák. Jedenáct minut před poločasovou přestávkou pak přidal druhý přesný zásah jeho jmenovec Vítězslav.

A nemuselo zůstat jen u toho. „První poločas jsme odehráli velmi dobře. Vstřelili jsme dvě branky, ale nemuselo zůstat jen u toho. Měli jsme několik dalších vyložených příležitostí, které doslova volaly po gólu,“ popisoval trenér fotbalistů Kamenice Zbyněk Jaroš.

Jenže úvod druhého poločasu favorita úplně zmrazil. Už v jeho druhé minutě totiž hostující Heřman snížil na rozdíl jediné branky. A na fotbalisty Slovanu padla psychická deka.

Toho si ostatně všiml také jejich kormidelník. „Hned zkraje druhé půle jsme udělali hrubou chybu, kterou Pacov okamžitě potrestal. Misky vah se najednou úplně překlopily ve prospěch hostujícího celku,“ potvrdil kouč Kamenice.

V dalším průběhu zápasu se tak nováček snažil o vyrovnání, zatímco čtvrtý celek tabulky hájil hubený náskok. To se mu nakonec podařilo, tři body za nejtěsnější výhru 2:1 zůstaly doma.

Kamenice tak dál pronásleduje elitní trojku přeboru. „Soupeř se na nás dotahoval, my jsme se podvědomě snažili udržet vedení. Byl to spíše boj, ale i tak je to cenné vítězství, které se počítá,“ dodal Jaroš.

Podrobnější rozbor aktuální situace jeho týmu přinese Deník s trenérem Kamenice nad Lipou v průběhu tohoto týdne.