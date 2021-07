Nejsou to zrovna příznivé zprávy, které v posledních týdnech přicházejí z fotbalového Třebíčska. Šebkovice dobrovolně opustily krajský přebor, Moravské Budějovice pro změnu 1. B třídu.

V kádru fotbalistů Okříšek skončily tři zkušení hráči, podobné je to také v Náměšti nad Oslavou. „Už v zimě skončil Durda, krátce po něm útočník Svoboda a jako vrchol všeho teď také záložník Martin Homola,“ postýskl si trenér Náměšti Petr Kylíšek mladší.

Hlavně konec posledního jmenovaného jej pořádně nadzvedl. „Ve svých pětadvaceti letech Martin prý zjistil, že jej fotbal nenaplňuje a nechybí mu,“ popisoval důvody konce, které mu dnes již jeho bývalý svěřenec sdělil.

Přitom šlo o levonohého hráče, kterých je v každém týmu nedostatek. „Leváci jsou vzácní, to není žádná novinka. Ale nejde jen o to. Martin byl jezdec, dříč, na hřišti nic nevypustil. Ale současně to je hodně šikovný fotbalista,“ ocenil jeho kvality.

Náhradu si Kylíšek vytipoval v 1. A třídě, konkrétně v kádru Rapotic. „Chtěl jsem odtud získat Sobotku s Valsou, věřil jsem, že alespoň u jednoho z nich budu úspěšný. Bohužel to nedopadlo, Rapotice je prý moc potřebují,“ vysvětloval.

Jedna posila by však nakonec mohla dorazit. „Začal s námi trénovat Miloš Netrda, který má bohaté zkušenosti z divize a třetí ligy v dresu Jihlavy či Velkého Meziříčí. Naposledy působil „jen“ v Koněšíně, ale jelikož je z Náměšti, začal s námi chodit na tréninky,“ nastínil.

O služby tak zkušeného borce by trenér celku z Třebíčska rozhodně stál. „V jeho jednatřiceti letech ještě rozhodně není starý, navíc v nohách to pořád má. S fyzičkou už to samozřejmě není takové, jako kdysi, ale určitě by pro nás byl posilou,“ dodal Petr Kylíšek mladší.