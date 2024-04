Až v Šebkovicích v neděli vysoce favorizovaného protivníka trápila celý zápas. Nakonec sice znovu prohrála, ale jen těsně 0:1. A po průběhu duelu, ve kterém domácí dominovali. „Nefungovalo nám proměňování šancí. Na tom jsme pohořeli,“ uznal trenér Šebkovic Lubomír Venhoda. „Jak se nám to minule podařilo proti Dukovanům (4:2), teď jsme sice byli více na míči, ale všechno to bylo o druhém gólu.“

Jenže i utrápené vítězství může přinést velkou radost. Šebkovický Sokol se po něm posunul do čela B skupiny 1. A třídy. „Vůbec nic to s náma nedělá, jsme v naprostém klidu,“ tvrdí Venhoda. „My především dál zapracováváme naše mladé hráče, abychom měli širší kádr zkušenějších fotbalistů,“ vysvětluje hlavní strategii klubu.

Trenéra kromě vítězné série (tým už neprohrál deset duelů v řadě) a posunu v tabulce těší především atmosféra v kabině. „Rád bych zdůraznil, že všichni kluci příkladně pracují a na naší hře je to znát,“ pochvaluje si Venhoda.

Ani to však nezavdává důvod k předčasné radosti. „Dopředu bych nerad něco předjímal," říká kouč směrem k postupovým debatám. „Čeká nás ještě hodně zápasů, v předposledním kolo hrajeme s Bedřichovem doma… Do té doby mohou oni i my klopýtnout. Zůstáváme nohama na zemi. Víme, že to je jenom fotbal. A v něm to není nikdy jednoduché,“ uzavírá realisticky poslední kolo Lubomír Venhoda.