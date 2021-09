1. B TŘÍDA – SKUPINA A 5. kolo: V. Beranov – Světlá B 9:0, 18. Trnka, 21. Ganzwohl, 45. Havlín, 52. Kittler, 56. Šefčík, 63. Svoboda, 81. Trnka, 83. Kittler, 84. Svoboda, Ždírec B – Chotěboř B 1:3, 10. Malínský – 12. Hlaváček, 41. Veselý, 60. Bělovský, Habry – Pohled 2:6, 49. Kudláček, 54. Vavřička – 16. z pen. Sobotka, 26. Hospodka, 29. Hospodka, 42. Henek, 88. Moučka, 90. Zelenka, Batelov – H. Brod C 3:1, 67. Blaško, 71. Houzar, 75. Čekal – 62. Kubát, H. Borová – Lípa 1:5, 62. z pen. Kučera – 7. Vácha, 50. Fejt, 60. z pen. Starý, 77. Vendl, 83. Vácha, Tis – Pacov 1:3, 72. z pen. Marek – 17. Rybčák, 21. Rybčák, 90. Rybčák, Lučice – Ant. Důl 2:5, 16. Svoboda, 60. z pen. Šíma – 21. Slavík, 34. Picka, 38. Tichánek, 73. Kalný, 84. Tichánek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.