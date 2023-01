Štoky se teprve chystají zahájit zimní přípravu. Podzim klubu vyšel, v A skupině I. A třídy přezimují s dvaadvaceti body na čtvrté příčce. „S podzimem jsme spokojeni, povedl se nám. Postupové ambice nemáme, na jaře bychom chtěli udržet pozice v první polovině tabulky. Podzimních dvaadvacet bodů je solidním základem pro splnění takového cíle,“ poznamenal Radek Palán.

PODÍVEJTE SE: Bruslaři posílili šanci na play-off, Plameny padly až po nájezdech

Štoky si oproti minulé sezoně výrazně polepšily. Přesně před rokem měly na svém kontě dvanáct bodů a mužstvo čekaly jarní boje o záchranu. „Na podzim začali vedle zkušenějších opor ukazovat svoje kvality i mladí hráči ve věku kolem devatenácti dvaceti let. Sestava i hra se začínají stabilizovat, díky tomu přišly výsledky,“ poukázal na příčiny výkonnostního posunu trenér štockých fotbalistů.

Letošní Bernard cup by měl v první řadě prověřit herní připravenost mužstva. „Jsme rádi, že budeme moci změřit síly s kvalitními soupeři. Sapeli Polná hraje krajský přebor, ale těšíme si na na Bedřichov nebo béčko Havlíčkova Brodu. Přípravný turnaj bude i pro soupeře příležitostí představit případné posily,“ naznačil Radek Palán. Štoky vstoupí do turnaje v sobotu 18. února utkáním se Sapeli Polnou, předním mužstvem krajského přeboru.

Kádr Štoků by měl pro jaro zůstat nezměněný, o odchodech nebo příchodech se ve druhé polovině ledna v klubu nemluví. Zůstat by měli také Jan Žila, který se stal na podzim se čtrnácti góly nejlepším střelcem A skupiny I. A třídy, i desetigólový Daniel Žáček. „Vedle těchto dvou útočníků chceme dál sázet na mladé kluky,“ zdůraznil Radek Palán.

OBRAZEM: Splněná povinnost. Házenkáři Nového Veselí jasně zdolali Strakonice

Otazníky tak visí nad klíčovým postem v realizačním týmu. Vedení klubu hledalo nového trenéra, to se zatím nepodařilo. „Chceme někoho, kdo by mužstvo vedl po delší dobu. Po podzimu byla na takovou změnu správná chvíle, nehrajeme o záchranu, nový trenér by nebyl úplně pod tlakem. Hledání nového trenéra nevzdáváme, ale je možné, že u mužstva zůstanu až do konce jara já,“ dodal Radek Palán.

Na zimním přípravném turnaji Bernard cup 2023 se představí Sapeli Polná (KP), Štoky, Havlíčkův Brod B, Humpolec B, Bedřichov (všichni I. A třída) a Červené Janovice (OP na Kutnohorsku). Hraje se systémem každý s každým vždy v sobotu od 18. února do 18. března. Mistrovské soutěže na Vysočině začnou hned o týden později.