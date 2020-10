První půli rozehráli lépe domácí a od 9. minuty vedli po brance Přibila. Nadále pak byly Šebkovice lepším týmem, ale v zakončení slibných šancí jim chyběla razance. „My jsme první poločas odehráli velmi špatně. Bylo to od nás vlažné, bez pohybu,“ uznal trenér hostů Zbyněk Peštál

Jeho tým mohl vyrovnat v samotném závěru poločasu, ale Diviš se na prudký centr natahoval marně. „My jsme mohli po poločase vést 2:0 i 3:0. Bohužel jsme další šance neproměnili. V koncovce nám chyběla větší razance,“ komentuje trenér Šebkovic Lubomír Venhoda. „O poločase byla v kabině trochu bouřka,“ prozradil Peštál, čím se pokusil hráče nabudit k lepšímu výkonu.

A to se vyplatilo. Celek z Třebíčska pak musela slabá produktivita mrzet. Bedřichovští se totiž dočkali po deseti minutách půle druhé, kdy po přímém kopu a několika odrazech propálil míč do sítě Grepl, a vyrovnal na 1:1. Tento gól hosty nakopl a domácí zmrazil. „Bylo to z naší strany hned lepší, byli jsme fotbalovější, ale nevyužili jsem další šance,“ podotkl kouč Sokola.

Ve zbytku zápasu zas měli pro změnu více ze hry hosté. „Bohužel máme úzký kádr, navíc jsme přišli do konce sezony o Václava Říhu. Aleš Pacas deset dní marodil a mohl odehrát jen část zápasu,“ popisuje objektivní potíže Venhoda.

V závěrečných minutách chtěly oba týmy strhnout vedení na svou stranu, ale kralovali brankáři. Nejdříve šebkovický Kuba vychytal po samostatném úniku na dvakrát Nováka, aby vzápětí na druhé straně v podobné situaci vytěsnil Šána tutovku Venhodovi. „Utkání jsme si prohospodařili v první půli, ale bod nakonec musíme brát,“ povzdechl si Venhoda. „Je to asi spravedlivá remíza a mě nejvíce mrzí proflákaný první poločas. Dobré je to, že jsme venku neprohráli, ale za lepšího výkonu by šance na výhru byla vyšší. I domácí se ale snažili a nehráli špatně,“ míní Peštál.

Šebkovicím se doma letos nedaří. Před vlastními diváky vybojovaly teprve druhý bod za druhou remízu. Zvenku přivezly čtyři. „V přeboru může každý porazit každého, ale je to o momentálním nastavení a využívání šancí. Pro nás je to těžká soutěž, ale musíme bojovat dál,“ uzavírá Venhoda.