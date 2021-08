Bylo to rozhodně největší překvapení víkendového prvního kola letošního ročníku krajského poháru Vysočiny. Očekávalo se, že fotbalisté Rapotic, byť v roli hostujícího týmu, o třídu níže hrající Stařeč zdolají.

Jenže po vítězství 3:2 se z postupu do druhého kola radoval účastník nejnižší krajské soutěže. „Nebudu zastírat, že to pro nás všechny bylo velké zklamání. Počítali jsme s tím, přesněji řečeno jsme věřili, že zápas zvládneme. Na hřišti to ale vypadalo jinak,“ smutně krčil rameny asistent trenéra Rapotic Karel Kovařík.

Přitom úvod nedělního utkání pozdějšímu překvapivému výsledku nikterak nenasvědčoval. „Měli jsme dobrý úvod, herně jsme měli navrch, ale vyložená příležitost k vidění nebyla. Šlo spíše jen o náznaky, které jsme ovšem nedotáhli do konce,“ popisoval.

Vstřelit hostující soubor branku, mohlo utkání vypadat jinak. „Těžko nyní spekulovat, ale možné to je. Faktem však zůstává, že žádný gól jsme z úvodního náporu nedali, což zřejmě byla chyba,“ uvědomoval si.

Úvodní nápor Rapotic se posléze rozplynul jako pára nad hrncem a mezi třináctou a jednatřicátou minutou hry přišel pro hosty šok. Během osmnácti minut totiž hned třikrát inkasovali! „Byl to od nás totální výpadek. Branky, které jsme inkasovali, padly po triviálních hrubkách, které se nesmí stát ani v nejnižší okresní soutěži,“ láteřil Kovařík.

Jednotlivé gólové momenty také popsal. „Pod první branku se podepsala špatná komunikace našich stoperů, kteří se vůbec nedomluvili. Při druhé brance jsme při odkopu odraženého balonu trefili protihráče, od nějž se míč odrazil k překvapení všech za záda našeho gólmana. A třetí gól pak Stařeč dosáhla střelou z nulového úhlu,“ kroutil hlavou.

Domácí přitom ke svým trefám nepotřebovali herní převahu. „Herně jsme byli i nadále lepší, hráli jsme kombinačně, kdežto Stařeč musela v podstatě jen nakopávat. Bylo to vyloženě jen o našich zbytečných chybách vzadu,“ komentoval.

Ukázalo se tím pádem, jak velkou ztrátou byla absence tradičního stoperského dua Laš, Němec. „Při těch hrubkách vzadu se jejich neúčast opravdu výrazně projevila. Navíc to byl náš první zápas po dlouhé přestávce, protože ani v červnu jsme žádný přípravný duel nesehráli. I to se muselo projevit,“ připomněl.

Po změně stran následoval velký tlak Rapotic. Jenže góly dlouho nepřicházely. „Tak, jak zakončujeme při trénincích, to vypadalo také v zápase,“ hořce se pousmál rapotický asistent trenéra.

A pokračoval. „Byla to v podstatě hra na jednu branku, jenže jsme se trápili v koncovce. Situace které jsme si před brankou Starče vytvořili, jsme řešili špatně,“ musel uznat.

Až v závěrečné desetiminutovce se dvakrát prosadil Sobotka a najednou to bylo jen o jednu branku. Jenže na výsledku 2:3 už se nic nezměnilo. „Byla škoda, že ty góly padly až moc pozdě. Proměnit naše šance dříve, ještě se dalo s utkáním něco udělat,“ věřil.

Vyřazení mohlo fotbalisty Rapotic mrzet ještě z jednoho důvodu. V případě postupu se totiž mohli ve druhém kole doma utkat s Novou Vsí. Mohli se tak pokusit jí oplatit červovou prohru 2:6 z finálového duelu předchozího ročníku krajského poháru Vysočiny.