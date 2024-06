Podobně jako před rokem, i v další sezoně bude krajský přebor Vysočiny startovat druhý srpnový víkend, znovu až druhým kolem. To z důvodu návaznosti rezervních celků v soutěži, které mají los navázaný na svá áčka v moravskoslezské divizi D. Po sestupu béčka Velkého Meziříčí se to týká juniorek Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě.

Na jaké taháky se tedy mohou fanoušci na Vysočině těšit o víkendu 10. a 11. srpna? Pozornost budou jistě poutat souboje dvojice klubů, které sestoupily ze čtvrté ligy. Fotbalisté Pelhřimova zahájí svou cestu za možným okamžitým návratem do divize poměrně pikantním soubojem.

K okresnímu derby totiž zavítají na půdu loňského nováčka z Pacova, který byl velice silný hlavně v domácím prostředí. „Pokud tým zůstane pohromadě, tak určitě má kvalitu na to, aby se dokázal do divize hned v další sezoně vrátit. Pouze do Českých Budějovic se vrátil stoper Rajtmajer, do Rakouska odešel Niederle, jinak by žádné změny být neměly,“ prozradil kouč FK Maraton Richard Zeman.

Také druhý celek, který v uplynulém ročníku sestoupil z divize, zahájí obnovené účinkování mezi krajskou elitou na půdě soupeře. A opět jej nečeká nic jednoduchého. Fotbalisté Staré Říše totiž zavítají na půdu Nové Vsi, která se na jaře opět prezentovala výkony, které ji řadily mezi to nejlepší v přeboru.

A na hřištích protivníků zahájí sezonu i oba nováčci, kteří se do nejvyšší krajské soutěže propracovali z I. A třídy. Šebkovice čeká obnovená premiéra na pažitu Rapotic, naopak historicky první duel v krajském přeboru odehraje Pohled na trávě jednoho z největších favoritů soutěže.

Chotěboř totiž poslední dva roky bojovala o postup. Zkusí to i do třetice? „Těžko říci, takhle dopředu je obtížné cokoliv předpovídat. Je pravdou, že jsme za ty poslední dvě sezony nabrali potřebné zkušenosti, ale je před námi dlouhý ročník a krajský přebor je nesmírně nevyzpytatelná a náročná soutěž,“ říkal hned po skončení minulé sezony kormidelník Chotěboře Martin Jakeš.

KP VYSOČINY – LOS 2024/2025

1. KOLO (sobota 2. a neděle 3. listopadu): Pacov – Kamenice nad Lipou, Pelhřimov – Nová Ves, Stará Říše – Chotěboř, Pohled – Rapotice, Šebkovice – Okříšky, Sapeli Polná – Bystřice nad Pernštejnem, Žďár B – Nové Město B.

2. KOLO (sobota 10. a neděle 11. srpna): Kamenice nad Lipou – Nové Město B, Bystřice nad Pernštejnem – Žďár B, Okříšky – Sapeli Polná, Rapotice – Šebkovice, Chotěboř – Pohled, Nová Ves – Stará Říše, Pacov – Pelhřimov.