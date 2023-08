Lehce despotické manýry, kterým v podobných pozicích leckteří lidé občas podlehnou, se jej netýkají. „Nejsem ten typ, který by autoritativně něco nařizoval. Svaz zcela určitě neřídím diktátorsky, to není můj styl,“ zdůraznil.

Jak tedy vypadá každodenní agenda předsedy krajského fotbalového svazu? „Neustále jsem v kontaktu s kluby v celém kraji. Chci znát jejich problémy, které je trápí, stejně tak jim následně pomáhat s jejich řešením. Jako vlivná osoba si nepřipadám i z toho důvodu, že na této úrovni děláme všichni fotbal na amatérské bázi,“ připomněl.

PODÍVEJTE SE: Fotbalisté Osové Bítýšky po pauze ztratili v Nové Vsi malý náskok

Podobná situace prý panuje také ve všech dalších krajích, resp. krajských fotbalových svazech, po celém Česku. „Všichni se snažíme žít s těmi kluby v regionu. Neznám nikoho z mých kolegů, kdo by vedl svaz „silou“, což by samozřejmě bylo špatně,“ naznačil.

Problémy a starosti, které fotbalové hnutí v jednotlivých regionech trápí, jsou vesměs podobné. „Je to tak. Všude jsou problémy prakticky stejné. Není to tak, že by třeba v severních Čechách řešili něco odlišného než my tady na Vysočině,“ potvrdil.

Fotbalovému funkcionaření se Zima věnuje již dlouhá léta. „Poté, co jsem jako hráč Sokola Stařeč skončil s aktivní kariérou, přešel jsem na práci funkcionáře,“ sdělil.

OBRAZEM: Vopršal zařídil vysoké vítězství Tatranu. Velká Bíteš zaskočila Břeclav

A brzy se dostal ke svazové práci. „Nejprve jako člen, poté i jako předseda Sportovně-technické komise v třebíčském fotbalovém svazu. V něm jsem pak od roku 2010 předsedou. Poté jsem se dostal do výkonného výboru v kraji, kde jsem byl zvolen v roce 2021 předsedou,“ popsal.

A co říká na podobné žebříčky nejvlivnějších osob v českém sportu? „Pokaždé si je přečtu, ale nijak více nad nimi nepřemýšlím a nevyhodnocuji je,“ dodal Zima.