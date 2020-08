Stejně tak odmítl roli hvězdy zápasu. „ S výjimkou první trefy, kdy jsem to dával po úniku na zadní tyč, se jednalo jen o dorážky,“ vysvětlil hráč, který prošel mládežnickými výběry Vysočiny Jihlava a krátce nakoukl i do kádru prvního týmu. Kariéru profesionálního fotbalisty mu ale zmařily zdravotní problémy.

Svoboda uznává, že to jeho tým měl v okresním derby snazší, než původně čekal. „Připravovali jsme se na to, že soupeř bude hrát hodně odzadu. To u nás předvedl před rokem. Také jsme ale věděli, že v posledním zápase udělal hodně chyb v obraně. Proto jsme na něj chtěli vletět. Povedlo se nám to dokonale,“ liboval si.

Dvakrát Pavel Svoboda

Pavel Svoboda, tuto kombinaci křestního jména a příjmení najdete ve speřickém fotbalovém klubu hned dvakrát. Příbuzenecký vztah mezi dlouholetým funkcionářem a útočníkem ale nehledejte. „Ptají se mě na to často. Opravdu nejsme příbuzní. Je to jen shoda jmen,“ vysvětlil kanonýr Dálnice.

Speřice do přestávky vytáhly skóre na 3:0. Druhé dějství sice přineslo potvrzení bodového zisku, ale herně už to nebylo ono ani od domácích. „Druhé poločasy nemáme dobré už delší dobu. Často ve výkonu slevíme. Šancí jsme moc neměli ani tentokrát,“ uznal autor hattricku.

Svůj tým by chtěl v tabulce krajského přeboru vidět co nejvýše. Ideálně na první pozici. „Když jsem se z Jihlavy do Speřic vracel, říkal jsem, že bych chtěl hrát divizi. Mám ty nejvyšší cíle. Ale nevím, do jaké míry je to reálné. Přece jen jsme malý vesnický klub,“ přiznal.