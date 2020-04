Do sestavy krajského přeboru zbývá dosadit poslední tři útočníky. Na výběr máte z nominované osmičky zkušených snajperů. Uzávěrka hlasování je ve středu ráno. Vyhlášení nejlepších hráčů proběhne ve čtvrtečním vydání Deníku.

1. František Kříž (Jemnicko)

Z Jihlavy se domů vrátil jako stoper, postupně se však přesunul do útoku a tři sezony v řadě byl nejlepším střelcem soutěže. V pěti nejproduktivnějších ročnících nastřílel nevídaných 113 gólů.

2. Petr Liška (Pelhřimov)

Mladíček z Pelhřimova vlétl do soutěže jako uragán, typ moderního rychlého a komplexně vybaveného útočníka se postupem let vypracoval v oporu, která Pelhřimovu vystřílela divizi.

3. Miroslav Křikava (Světlá n. S., Humpolec)

Útočník lafatovského typu s neuvěřitelným čichem na góly. I když Světlá hrávala převážně ve spodních patrech, její střelec pravidelně vynikal.

4. Tomáš Kaplan (Slavoj Polná)

Pokud hráči z ligy potřebují nějaký čas na aklimatizaci, u něj to neplatilo, hned v první sezoně po návratu z Jihlavy do rodné Polné překonal magickou hranici třiceti gólů, rekord přeboru ještě vylepšil v následujícím ročníku o tři zásahy a Slavoji jako hrající trenér doslova vystřílel titul.

5. Miloš Neumann (Hartvíkovice, Jaroměřice, Kouty)

Levonohý ofenzivní zabiják byl gólově nejprve ve stínu hartvíkovických spoluhráčů Hanzala s Jirglem, po návratu z divize se však stal kanonýrem číslo jedna a zářil i v dalších klubech.

6. Vojtěch Zedníček (Žďár n. S., Vrchovina)

Levonohý hráč s čichem na góly jako hrom vystřílel postup hned dvěma klubům. V roce 2004 Žďáru (27 gólů), o šest let později svou metu o gól překonal ve Vrchovině, s níž rovněž slavil triumf.

7. David Jirgl (Hartvíkovice, Sapeli Polná, Náměšť-Víc., V. Bíteš)

Rychlý útočník byl velkou ofenzivní hrozbou první éry Hartvíkovic v krajském přeboru, která vygradovala v postup do divize. Tu si zahrál i ve Velkém Meziříčí. Nebýt bohémského přístupu, dotáhl by to daleko výš.

8. Ali Osumanu (St. Říše)

Ghanský fotbalista s ligovými zkušenostmi byl exotickou ozdobou soutěže. Vynikal rychlostí i akrobatickým řešením některých situací. V postupové sezoně Staré Říše v týmu už paradoxně nebyl, vrátil se do něj až v divizi.