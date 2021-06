Pro první přípravný duel po rozvolnění si stabilní účastník krajského přeboru Vysočiny pozval o dvě patra níže hrající Fotbalovou školu Třebíč. Už poločasové vedení 2:0 naznačilo, že k překvapení zřejmě nedojde.

Konečná výhra Náměšti-Vícenic 4:1 byla naprosto zasloužená. „Musím říci, že jsem byl z našeho výkonu příjemně překvapený. Přece jenom máme tréninky spíše zábavnou formou, proto mě naše hra docela potěšila,“ usmíval se trenér Petr Kylíšek mladší.

Bez chyb se ale výkon jeho mančaftu neobešel. „To se dalo čekat, přece jenom kluci neměli balon dlouho na noze, takže jim občas překážel. Jinak ale bylo vidět, že toho i přes dlouhou přestávku příliš nezapomněli,“ těšilo jej.

Tyto týdny pojímá kormidelník celku z Třebíčska hodně volně. „Nedělám z toho vědu, nemá cenu něco honit, abychom dotáhli to, co jsme ztratili. Trénovat budeme i nadále jednou či dvakrát týdně, někdy do toho vložíme i zápas,“ popisoval.

A pokračoval. „V tuto chvíli vůbec nedbáme na fyzičku či taktické věci, spíše se věnujeme rychlé střelbě, hodně hrajeme, aby kluci měli balon co nejvíce na noze.“

Oproti jiným klubům si ovšem v Náměšti žádnou přestávku dávat nebudou. „Pojedeme pořád stejně, ale začátkem července už najedeme na klasickou letní přípravu, při níž budeme pravidelně trénovat třikrát týdně, plus každý víkend zápas,“ vysvětlil.

Až na jednu výjimku, zato poměrně důležitou, zůstal kádr beze změn. „Bohužel skončil útočník David Svoboda. Je hodně pracovně vytížený, navíc se mu narodilo dítě. Vrací se proto do Vladislavi hrát okresní přebor. Rozhodně je to pro nás ztráta, šlo o hráče základní sestavy,“ postýskl si.

Na náhradě za Svobodu už se pracuje. „Posila už je vyhlédnutá, už s námi i trénuje, ale je to otázka na dohodě mezi kluby. Jde o hráče z nižší soutěže, ale já o něj mám určitě zájem,“ dodal Kylíšek.