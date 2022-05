Na druhou rezervu Velké Bíteše ztrácejí čtyři kola před koncem sezony Hamry nad Sázavou čtyři body, na třetí Přibyslavice pak body dva. „Na postup nemyslíme. Pokud na postupové příčce nakonec skončíme, budeme se teprve rozhodovat, zda do vyšší soutěže půjdeme,“ řekl po sobotní remíze předseda klubu z Hamrů nad Sázavou Pavel Novotný.

FŠ Třebíč to má složitější. Klub zahájil už před jarními odvetami práce na fúzi s HFK Třebíč, klubem, který působí v krajském přeboru. Cílem bylo zachránit HFK v nejvyšší krajské soutěži a do nového soutěžního ročníku jít s druhým mužstvem v I. A třídě. Po nevydařené jarní části ale HFK naději na záchranu v KP ztrácí. „Naděje na záchranu HFK v krajském přeboru stále ještě existuje, ale víme, že je čím dál menší,“ uznal realitu team manažer FŠ Třebíč Tomáš Franěk.

Obrat jako z říše snů! Ten se o víkendu povedl divizním fotbalistům Bystřice

Podle něho jsou dvě možnosti, jak se situací, pokud HFK přebor neudrží, naložit. „Jednou možností je, že by FŠ do I. A třídy nepostoupila. To by ale vůči klukům, kteří vybojovali postup potřetí, nebylo vůbec fér,“ poukázal na okolnosti jednoho řešení Tomáš Franěk.

Druhá varianta je, že by sloučený klub měl v I. A třídě dvě mužstva, ta by musela ale hrát v odlišných skupinách. „Už jsme se na to informovali, mělo by to být možné. I pro nás to je řešení, které není ideální. Hráči ze dvou předem sestavených seznamů by nemohli nastupovat za druhé družstvo, což jde proti smyslu mít béčko jako rezervu áčka,“ připomněl Tomáš Franěk.

Na sobotním utkání se ale podle něho nejasnosti kolem případného nepostupu do I. A třídy neprojevily. „Kluci tohle neřeší. V sobotu jsme nebyli kompletní, přesto jsme jeli pro další tří body. Na naší hře bylo spíš znát, že už nám prvenství v B skupině I. B třídy nikdo nevezme,“ vracel se k poslednímu soutěžnímu utkání Tomáš Franěk.

Šokovali favorita. Byl to od nás především skvělý týmový výkon, těšilo Veselého

Jeho mužstvo dlouho vedlo. Skóre otevřel ve 14. minutě Tomáš Staněk, druhou branku přidal ve 47. minutě Dominik Adam. „Fotbalová škola byla lepší, měla herní převahu. My jsme se báli, aby z toho nebyla ostuda, máme řadu zraněných hráčů,“ ohlížel se za remízovým duelem Pavel Novotný.

Nakonec se zrodila dělba bodů. V 78. minutě snižoval na 1:2 Dominik Havlík a v poslední minutě vyrovnával na konečných 2:2 Kamil Suský. „Z bodu máme radost, jsme rádi, že zůstáváme v popředí tabulky. Fotbalem se chceme dál hlavně bavit,“ dodával Pavel Novotný.