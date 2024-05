V souboji druhého celku s jedenáctým byl favorit jasně daný. Jenže chyba lávky. „Bystřice byla produktivnější. Musím jí ale pogratulovat, její hráči hráli dobře, chytře, dali do toho srdíčko,“ vysekl soupeři poklonu kouč SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Hlavně výkon jeho oveček v prvním dějství měl k ideálu hodně daleko. „Chyběl nám pohyb, navíc jsme po chybě, nepokrytém centru a náběhu do našeho vápna jako první inkasovali. Neměli jsme tu potřebnou dravost a srdíčko,“ všiml si.

Po změně stran to sice bylo od favorita lepší, jenže ani to nestačilo. „Bystřice zvýšila krásným gólem, kdy si její hráč všiml, že je náš gólman trošku více z branky a parádním lobem od půlky hřiště skóroval,“ popisoval.

Gól naděje přišel pro favorita až příliš pozdě, sedm minut před koncem. „Měli jsme následně tlak, spoustu centrů, ale v neděli bychom asi nedali gól, i kdyby se hrálo až do půlnoci,“ hořce se pousmál lodivod Okříšek.

Opět se potvrdilo, že největší síla, ale současně i možná slabina celku z Třebíčska tkví v jejich přístupu. „Tvrdím a pořád to klukům opakuji, že pokud tomu v zápase všichni nedáme sto procent, pokaždé okamžitě dostaneme pohlavek. Nemohu říci, že by to kluci odflákli, ale nebylo to od nás v neděli takové, jako ty zápasy předtím,“ postýskl si.

Mohla svoji roli sehrát s blížícím se závěrem soutěže také psychika nad nadějně rozehraným ročníkem? „Zdá se mi, že trošku už to v hlavách kluků je, protože takhle nahoře Okříšky dlouho nehrály. Možná na ty chlapce dolehla nervozita, což se projevilo v tom, že duel s Bystřicí nezvládli,“ dodal Hekerle.