Důvod? „Jsem aktuálně na dovolené v Řecku a kluci se zřejmě rozhodli, že beze mě nechtějí hrát,“ smál se zjevnou ironií a velkou nadsázkou v hlase trenér Jemnicka Zbyněk Kincl.

Ihned ale zvážněl a začal vysvětlovat. „Hned po tom víkendu, kdy se kvůli povodním nehrálo, nám postupně začali odpadat hráči jeden po druhém. V týmu začala řádit nějaká viróza či chřipka, takže najednou byla na marodce polovina kádru,“ popisoval.

Nevyšly ani pokusy o změnu termínu. „Do Herálce jsme volali, zda by nešlo zápas odehrát až následující pátek. Na Žďársku na to nejprve přistoupili, jenže pak zjistili, že jim několik hráčů odjede do Prahy na zápas Sparty, takže tenhle pokus ztroskotal,“ vysvětloval Kincl.

Pomoci si Jemnicko nemohlo ani doplněním hráči z rezervy. „Ta totiž hrála svůj zápas v ten samý čas. A z dorostu jsou ti starší kluci už nějakou dobu součástí áčka. A brát k utkání proti mužům sotva patnáctileté kluky, to mi nepřijde správné,“ potvrdil.

Rozhodnutí tak bylo jednoznačné. „Je smutné, že to muselo dojít takhle daleko, ale k duelu do Herálce se nedalo odjet s důstojným týmem. Netěší mě to, ale museli jsme napodobit Sapeli Polná v páté lize, které dopadlo úplně stejně o den dříve. Prostě se ten problém objevil, s tím se nedalo nic dělat,“ krčil rameny.

Podobnou situaci však trenér spojeného klubu Jemnice a Vratěnína ve své bohaté kariéře ještě nezažil. „Kdysi v dorostu ano, ale v mužské kategorii rozhodně ne. Řešil jsme vše z dovolené po telefonu, ale závěr byl takový, že musíme utkání skrečovat. Herálec má zkušený tým se silnými individualitami. Přijet tam v totálně poslepované sestavě sotva v jedenácti lidech, kteří pak začnou v průběhu zápasu odpadávat a vyfasovat tam klidně desítku, budou nás lidé považovat za ještě vetší podivíny, než nás možná vidí teď. To je opravdu skoro lepší kontumační prohra,“ naznačil Kincl.

Do utkání dalšího kola 6. ligy, v němž Jemnicko v sobotu před vlastními fanoušky přivítá rezervu Velkého Meziříčí, by měla být situace klidnější. „Ten zápas už by se měl určitě odehrát, zdravotní stav hráčů se lepší. Byla to asi nějaká chřipková vlna, protože všichni ti kluci měli podobné příznaky, silné bolesti v krku, velká únava celého těla, k tomu rýma se silným kašlem,“ sdělil.

Neodehrání zápasu v Herálci mrzí fotbalisty Jemnicku o to více, jelikož úvodní třetina podzimu mužstvu vcelku vyšla. „Z pěti kol jsme získali osm bodů, byl jsem docela spokojený. Jedinou kaňkou byla domácí prohra nula tři s Dukovany, kdy jsme sice byli lepším týmem, ale hosté nás vyučovali v koncovce. V Herálci se nám dlouhodobě nedaří, ale po předchozí výhře v Nedvědici jsem věřil, že to nyní zlomíme. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ uzavřel Kincl.