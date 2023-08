V utkání přidal ještě jeden zásah a potvrdil, že by mohl týmu přinést tolik vytouženou ofenzivní sílu. „Úplně stoprocentně ještě v pořádku nejsem, ale nebylo na co čekat. Rozhodl jsem to zkusit a vyšlo to docela dobře,“ usmíval se David Salák. „Ještě když jsem dal dva góly, tak to byl fajn pocit.“

Na konci jara si Salák naštípl klíční kost, sezonu nedohrál a neabsolvoval ani letní přípravu. Až ve třetím zápase nového ročníku poprvé vyběhl na trávník.

A během úvodních třinácti minut utkání stihl dát dvě branky. „Takový hráč nám vepředu ohromně chyběl, ohromně nám pomohl,“ pochvaloval si trenér Petr Munduch.

Prosadil se hned v první minutě. „Dobře jsme zahráli roh, myslím že Matěj Vrzal to krásně nacentroval, další spoluhráč mi odstavil obránce a já jsem měl prostor pro zakončení hlavou. To byla velká pomoc od týmu,“ chválil spoluhráče první koutský střelec sezony.

Druhý gól si vypracoval Salák v podstatě sám: „Dostal jsem pěkný balon na lajnu, potáhl jsem si to k vápnu, vystřelil jsem, a i po teči to skončilo o levé tyčky.“

Tréninkový výpadek byl ale na jeho výkonu přece jenom znát. „V sedmdesátém minutě už jsem musel střídat, protože mě to trošku bolelo. Návrat tedy dopadl poměrně dobře, až na ten konečný výsledek,“ uznal Salák.

Kouty sice nakonec skórovaly čtyřikrát. Jenže hostující Jemnicko se radovalo pětkrát a odvezlo si domů všechny body… „To je hodně smutné. Když jsme nastupovali, říkali jsme si, že musíme dát konečně góly a žádné nedostat. Trenér nám to hodně dával do hlavy. Bohužel jsme jich dostali hodně. Dostat doma pět gólů je opravdu hodně a naše čtyři góly nestačily. Je to škoda. Máme co zlepšovat,“ uvědomuje si Salák.

Lehký protivník nečeká na Kouty ani v příštím kole. Tým podstoupí okresní derby s Náměští. Tedy celkem, v jehož zápasech padá rovněž hodně branek.

Očekává David Salák, kterého jsme vyhlásili Osobností Deníku, podobné brankové hody jako v posledním utkání? „Venku se nám zatím až tak moc nedaří. Čekám proto, že budeme spíš obezřetní a budeme to hrát zezadu. Řekl bych, že opravdu budeme myslet spíš na zadní vrátka a čekat na to, co vymyslí soupeř,“ netají sympaticky opora Koutů.