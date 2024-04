Jak je to s tou životní formou? Cítí to Zdeněk Holoubek také tak? „V mém věku by se to možná dalo říci,“ pousměje se sedmadvacetiletý útočník.

V Dukovanech již v minulosti prožil zajímavou část své kariéry. „Hrál jsem tady vlastně až do loňska,“ ohlíží se. „Postoupili jsme do krajského přeboru, který jsme hráli rok. Potom jsme sestoupili. Tehdy se to v podstatě rozpadlo a dost hráčů včetně mě odešlo.“

Holoubek vyrazil na zkušenou do světa. „Půl roku jsem byl v Rakousku. Podívat se, jak to tam vypadá. Ale jsem rád, že jsem zpátky doma,“ netají. „Dostal jsem nabídku jít do Zweite klasse (nižší rakouská soutěž). Bylo nás tam víc Čechů, ale všichni to byli takový kopýtka. Takže nás propustili. Prý bylo od nás málo gólů. Takže jsem se rád vrátil zpátky.“

Ve známe šatně našel ještě řadu bývalých spoluhráčů. Ale i tým, který přezimoval na poslední příčce s pouhými sedmi body na kontě. Výraznou depresi ale v kabině nepociťoval. „Bojovnost tady je určitě, chceme vyhrávat,“ tvrdí Holoubek rozhodně. „Když jsem měl možnost, byl jsem se podívat na zápasy i na podzim. Kluci nehráli až tak špatný fotbal. Jenže nedávali góly a prohrávali o jednu dvě branky.“

Také díky jeho příchodu začaly Dukovany góly střílet. Tabulkovým sousedům jich nasázely dohromady deset. Bodové konto je po dvou zápasech téměř již dvojnásobné. „Nastartované to máme dobře. Samozřejmě že hlavním cílem je udržet soutěž. A myslím si, že v sestavě, kterou trenér Kylíšek nyní poskládal, bychom to měli zvládnout,“ má jasno Holoubek. „Sehnali jsme i hráče dozadu. Brácha Marek se posunul na stopera, k němu Pavel Čermák – tam prostě nic neprojde. To je takový náš beton. V útoku se nám také daří… Zatím to opravdu vypadá moc dobře.“

Trenér Petr Kylíšek ale upozorňoval na to, že první těžší utkání, které tým prověří, přijde až ve třetím jarním kole. „Do Šebkovic se těším,“ netají Holoubek. „My tam sice s Dukovanama neradi jezdíme, protože tam je takové těžší prostředí. Bouřliví fanoušci, hrají to tam hodně do těla… Tam je každé utkání hodně vydřené. Ale když jsem tam hrál naposledy, tak jsme tam vyhráli. A věřím, že jsme schopní tam něco vybojovat i tentokrát.“

Věrné fanoušky mají také Dukovany. Do poslední chvíle drželi Zdeňka Holoubka v boji o titul Hvězda víkendu. „Kdybych to vyhrál, zase bych musel dávat něco do kasy. A to se mi zase moc nechce,“ smál se při rozhovoru ještě před uzavřením ankety dukovanský útočník. „Už jsem platil za hattrick, nějakou žlutou kartu, pozdní příchod… a jsem tam za pár stovek.“