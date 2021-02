Podzimní část letošního ročníku východní skupiny 1. A třídy se fotbalistům Jemnicka vůbec nepovedla. Spojený klub Jemnice a Vratěnína totiž v devíti kolech, které stihli jeho hráči v první polovině ročníku odehrát, nasbíral jen hubených šest bodů.

Na vině byla především slabší střelecká potence, která by ovšem měla doznat zlepšení. Po čtyřech letech působení v nižších rakouských soutěžích se totiž do mužstva vrací útočník František Kříž. „Máme v kádru šikovné kluky, ale nikoho do vápna, kdo by naši snahu přetavil v branky. To by měl návrat Franty vyřešit,“ maluje si trenér Jemnicka Zbyněk Kincl.

O tom, že nejde o ledajaké jméno svědčí jen jeden jediný fakt. František Kříž totiž v barvách Jemnicka před léty třikrát ovládl tabulku nejlepších střelců krajského přeboru Vysočiny. „Byť už mu bude čtyřiatřicet a má nějaké to kilo navrch, pořád je to hráč, který má nesporné kvality,“ pokyvuje hlavou.

K návratu vyhlášeného kanonýra z rakouského Gerasu se přitom schylovalo už před rokem. „Bavili jsme se o tom, protože Jemnicko chvilku vedlo 1. A třídu a byly tu plány, že by se vrátilo zpět do přeboru. Ale z Rakouska mi nakonec volali, že mě nechtějí pustit, ať ještě zůstanu,“ vysvětloval Kříž před necelým rokem.

Tentokrát už to ovšem klaplo a otec dvou rok a půl starých chlapců – dvojčat, se znovu objeví v dresu svého mateřského klubu. Od patnácti let pak působil v jihlavské FC Vysočina, odkud se ve dvaceti vrátil zpět na Třebíčsko.

Vedle Kříže by ovšem mohl trenér Jemnicka využít ještě dvou dalších „nových“ hráčů. „Po zranění se konečně uzdravili dva marodi. Štítový defenzivní záložník Václav Toman, stejně jako krajní hráč Radim Menčík, by měli přinést potřebné oživení,“ věří.

Z podzimního kádru naopak nikdo neodešel. „Zůstali jsme pohromadě. V případě potřeby pak samozřejmě ještě pořád mohu sáhnout po veteránech Tomášovi Krečjovi s Jiřím Kinclem, kterých jsem musel na podzim hodně využívat,“ dodal Zbyněk Kincl.