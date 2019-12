„Spokojenost? Rozhodně není. Já jsem měl výhrady i k loňské sezoně (4. místo – pozn. autora) a teď nejsem spokojený vůbec,“ přiznává trenér Petr Kylíšek mladší a svou myšlenku rozvádí: „Možná nás uchlácholilo, že nás hodně soupeřů pasovalo do první trojky. Já osobně jsem uvažoval o lepším středu, někde mezi čtvrtým a šestý místem. Hra nebyla z naší strany špatná, ale sráželo nás velké množství neproměněných šancí.“

Jeho svěřenci nastříleli na podzim 24 branek (sedmý nejlepší počin), o polovinu z nich se pak postarala dvojice Michal Šimončič – Roman Durajka. „Právě oni jich mohli mít ještě více. Roman byl loni nejlepším střelcem, na podzim dal gólů jen pět. Na druhou stranu nemůžeme chtít po středovém hráči, aby rozhodoval každý zápas. Hrál dobře, je tahounem našeho mužstva, ale tentokrát mu to tam nepadalo.“

Kylíšek si představoval větší podporu o křídelních hráčů. „Máme rychlé mladé krajní hráče, kteří mají obrovský potenciál. Dokážou se do šancí pravidelně dostávat, ale proměňování je kámen úrazu. Typickým příkladem je Michal Šimončič, oni rostou s výkonem, ale jednu dvě šance zahodí, začnou o tom moc přemýšlet a jsou dole. Je potom těžké je zvednout a motivovat. Je to ale sport, chce to čas a oni to určitě zlomí.“

Náměšť absolvovala velmi solidní přípravu zdálo se, že v nastoleném trendu bude pokračovat. Navíc se posílila, přišli zkušení Jiří Chlup a Tomáš Nekuda. „Jenže my jsme právě vstup nepodchytili. Remizovali jsme s Přibyslaví, kterou jsme měli jednoznačně porazit, a prohráli v Ledči. To se na klucích podepsalo, dostat se na vítěznou vlnu se nám nepodařilo,“ říká Kylíšek a dodává: „My jsme měli problém s gólmany, proto jsme oslovili i Aleše Chalupu. Ten nám pomohl, v závěru se pak již vrátil Procházka.“

Kylíška nejvíce mrzí domácí ztráty. Tabulka hovoří za vše, zisk sedmi bodů je málo. „Znovu se budu opakovat, byl to zápas s Přibyslaví. Třebíč jsme jasně přehrávali, ale prohráli jsme 1:0 vlastním gólem. Prohrajeme 2:3 s Bedřichovem, když nedokážeme soupeře dorazit. Speciálním případem byl zápas s Žirovnicí. Tam nám chybělo i kus toho štěstíčka. Soupeř vystřelil snad čtyřikrát na branku, z toho dvakrát vymetl zdálky šibenici. My jsme Žirovnici jasně přestříleli, ale nebylo to k ničemu.“

Absence potřebného štěstí dodává i v jiném případě. „V Chotěboři dostaneme gól na 2:2 úplně v závěru, když při odkopu trefíme na vápně hráče soupeře a míč se odrazí obloukem do sítě. Nebudeme se ale na to vymlouvat, je to sport a my si musíme body uhrát sami.“

Skrze všechny uvedené důvody Kylíšek nad svým týmem hůl neláme. „Věřím v sílu mužstva, určitě máme schopnosti na to, abychom se dostali aspoň do lepšího středu tabulky. Posílit bychom ale přes zimu chtěli, hráče máme vyhlédnuté,“ přiznává.

Zimnímu přípravu má ve všech základních aspektech již narýsovanou. „Zahájíme ji čtyřiadvacátého ledna. Máme v plánu pět herních testů. Sehrajeme zápasy s třemi týmy z I. A třídy (Kouty, Budišov a Zastávka u Brna), jedním mančaftem z Rakouska. Generálku pak máme v plánu v Brně s divizním Startem, kterou odehrajeme na přírodním terénu,“ odtajňuje Kylíšek.

Ten dobře ví, že zimní příprava bude alfou a omegou celého jara. „I loni jsme měli podzim horší a na jaře udělali vítěznou šňůru. Na to se spoléhat nemůžeme, ale věřím, že to zopakujeme.“

FC NÁMĚŠŤ N. O.-VÍCENICE

Pořadí: 9. místo

Bilance: 4 – 2 – 7

Skóre: 24:26

Střelci: 7 – Šimončič, 5 – Durajka, 4 – D. Svoboda, 3 – Čermák, Kašík, 2 - Rubák.

Čistá konta: 1 – Procházka, Chalupa.