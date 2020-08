Atraktivní soupeř čekal na fotbalisty Žirovnice. Jihočeský Lom, který se připravuje na divizní boje, je bezpochyby zajímavým souborem. Je poskládaný z hráčů se zkušenostmi z třetí ligy a nejen z těch. Nejen z hlediska minulých angažmá vyčnívá Jan Šimák, který si zahrál i v reprezentaci či Bundeslize.

Proti Žirovnici ale v sestavě chyběl. „I tak proti nám stál silný tým, který podle mého názoru bude hrát špičku divize,“ tuší trenér Slavoje Miroslav Zeman. Ten byl i přes porážku 1:3 s výkonem svých svěřenců spokojený. „Sehráli jsme dobrý zápas. Jen těch gólů jsme mohli dát více. Doplatili jsme na horší koncovku,“ je přesvědčený.

Lépe než Žirovnici se o víkendu dařilo hráčům Ledče nad Sázavou, kteří zdolali Třemošnici 2:0. „Byl to dobrý zápas. Třemošnice nebyla sice úplně komplet, ale byl to výborný soupeř. Důležité bylo, že jsme vzadu udrželi nulu, a to i přes nějaké problémy a vepředu jsme dvakrát udeřili,“ řekl k utkání ledečský kouč František Polák.

Doslova střeleckou kanonádu v sobotu předvedli fotbalisté Speřic. Proti Dobronínu se hrálo oboustranně útočné a otevřené utkání, v němž ovšem skórovali pouze fotbalisté celku z elitní krajské soutěže.

Ti zatížili konto Dobronína sedmi brankami. „Soupeř se snažil tvořit, což nám vyhovuje. Trestali jsme ho z protiútoků, to nám rovněž vyhovuje,“ svěřil se dobře naladěný trenér Speřic Jiří Holenda.

Soupeře z divize si pozval největší favorit nadcházejícího ročníku elitní krajské soutěže. Hráči Pelhřimova nezklamali a na hřišti Slavoje Polná remizovali 1:1. „Divizní soupeř nás kvalitně prověřil. V prvním poločase měl navrch, ve druhém jsme byli aktivnější zase my. Proto je remíza podle mého názoru spravedlivá,“ uvedl po utkání trenér Pelhřimova Pavel Regásek.

Velké překvapení se zrodilo v Náměšťi nad Oslavou. Ta doma nečekaně nestačila na FŠ Třebíč. Ta přitom působí pouze v 1. B třídě. „Generálka se nám nepovedla, nechápu to, ale chybělo nám osm lidí z kádru. Je jiná doba, spoustu hráčů je na dovolených, ale snad to bude za týden proti Žirovnici lepší. Měli jsme hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili,“ zoufal si trenér Náměšti Petr Kylíšek mladší.

Doslova mistrovskou generálku měli hráči Nové Vsi a Sapeli Polná. Ti totiž měli na programu čtvrtfinále krajského poháru. Nová Ves prošla přes Moravec do dalšího kola, Polná skončila na kopačkách Světlé nad Sázavou.

Bez generálky se museli obejít fotbalisté Chotěboři. Těm ji totiž odřekl Pohled. Nového soupeře už na poslední chvíli nesehnali. Podobně dopadlo i třebíčské HFK, tomu pro změnu zápas „skrečovaly“ Kouty. Rezerva Velkého Meziříčí sehrála „jen“ modelové utkání.

Výsledky generálek klubů krajského přeboru:

PŘIBYSLAV – ŽĎÁR B 4:2

Góly Přibyslavi: Tvrdík 2, Votava, Vopršal. Poločas: 2:0. Přibyslav: Pazderka – Votava, Prchal, Vopršal, Imramovský – Vykoukal, Krčál, Sibera, Ondra – Škacha, Tvrdík. Střídali: Kárník, Zvolánek.



MĚŘÍN – OKŘÍŠKY 3:3

Góly Okříšek: Bence, Ryšavý, Bulant. Poločas: 2:2. Okříšky: Fiala – Binka, Němec, M. Mašek, Trnka – Dubský, Dočekal, Ryšavý – Večeřa, Bastl – Bence. Střídali: Rampír, Š. Novotný, J. Jůza, Bulant.



SPEŘICE – DOBRONÍN 7:0

Góly: Svoboda, Soukup 2, Vlček, Eremiáš, Jančík. Poločas: 3:0. Speřice: Žáček – D. Moravec, Fukan, Štěpánek, Sadský – Eremiáš, Jančík, Vlček, J. Moravec – Soukup, Svoboda. Střídali: Jiřík, Zach, Maďar.



LOM – ŽIROVNICE 3:1

Gól Žirovnice: Cajz. Poločas: 1:0. Žirovnice: Švec – Svoboda, Knotek, Duba, M. Hřebecký – Kocourek, Cajz, T. Hřebecký, Dýnek – Kučera, Vodáček. Střídali: Staněk, Rozporka, Jirsa.



SL. POLNÁ – PELHŘIMOV 1:1

Gól Pelhřimova: D. Poul. Poločas: 1:0. Pelhřimov: Holický – Skořepa, Rejthar, Naniáš, Homolka – Vlk, V. Poul, D. Poul, Mazanec – Točík, Blažek. Střídali: Kotek, Mazáč, Bumbálek, Fikar, Viktora, Šimák, Sochor.



LEDEČ N. S. – TŘEMOŠNICE 2:0

Góly: Fišer 2. Poločas: 0:0. Ledeč n. S.: T. Bezděk – Žemlička, Petřík, Pešek, Karel – Vágner, Smejkal, Havel, J. Gramer – Chlubna, Fišer. Střídali: Šíma, Kuja, Trpišovský.



ŠEBKOVICE – DUKOVANY 2:0

Góly: Říha 2. Poločas: 1:0. Šebkovice: Kuba – Němec, Dvořák, D. Karásek, Z. Karásek – Busta, Venhoda, Pánek, Říha – Kotačka, Pacas. Střídali: Zikmund, Železný.



NÁMĚŠŤ – FŠ TŘEBÍČ 3:4

Góly Náměště-Vícenic: Durajka, Čermák, Hrobař. Poločas: 2:2. Náměšť-Vícenice: Kováč – Heres, Čermák, Nekuda – Hrobař, Chlup, Rubák, Klíma, Outulný – Durajka, Chadim.



MORAVEC – NOVÁ VES 1:5

čtvrtfinále krajského poháru

Góly Nové Vsi: 31. F. Nečas, 35. Forchtsam, 55. Ptáček, 66. O. Starý, 74. vlastní Toufar. Poločas: 1:2. Nová Ves: Fuksa – Jakub Nečas, Krejčí, Havlík, Forchtsam – Zdražil, F. Nečas, Žák, Jan Nečas – O. Starý, V. Novotný. Střídali: Ptáček, V. Komínek.



SVĚTLÁ N. S. – SAPELI POLNÁ 2:2, 4:1 na PK

čtvrtfinále krajského poháru

Góly Sapeli Polná: 8. a 10. Szabó. Poločas: 1:2. Sapeli Polná: Kubica – Špendlíček, Szabó, P. Matějíček, Mužík, Flekal, Procházka, T. Matějíček, Dvořáček, Bambula, Částka. Střídali: Skotar, Boháček, Padrnos.



BEDŘICHOV – TŘEŠŤ 4:1

Góly Bedřichova: Novák 2, Pojer, Vorálek. Poločas 2:0. Bedřichov: Šána – Mašek, Mareš, Paulík, Vorálek, Pokorný – Neuwirth, Pojer, Diviš, Vaněk – Novák. Střídali: Dvořáček, Štěpánek, T. Pokorný II, Lengál, Prchal.