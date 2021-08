K vysoké domácí porážce 2:6 proti Žirovnici „nakročil“ celek z Třebíčska především zpackanou první půlí. „Žirovnice byla ve všech směrech lepším týmem, to je prostě fakt. Jenže my jsme jí k tomu navíc ještě sami napomohli hrubými chybami,“ zlobil se trenér Okříšek Vladimír Hekerle.

Nemluvil do větru, protože poločasový stav 0:3 byl dán především zaváháními jeho oveček. „Na první branku jsme soupeři namazali, druhá padla po pěkné kombinaci, při níž jsme ovšem nesmyslně vyklidili střed pole. A třetí gól byl výsledkem ztráty balonu, který jsme měli uhrát,“ popisoval inkriminované situace.

V kabině tak bylo, celkem logicky, o poločasové přestávce pořádně rušno. „Něco jsme si k tomu řekli, to je jasné. Chtěli jsme, aby kluci hráli více aktivně a soupeře maximálně napadali,“ popisoval přestávkové dění za krajně nepříznivého stavu.

A osvědčilo se to, protože po čtvrthodině druhé půle to bylo už jen o gól. „Do druhé půle jsme nastoupili v úplně jiném stylu a ihned se to pozitivně projevilo. První gól padl po standardce, při tom druhém jsme měli trošku štěstí, když centrovaný balon zapadl přesně za zadní tyč branky Žirovnice,“ komentoval povedenou pasáž lodivod Okříšek.

Jenže místo honem za vyrovnání přišla penalta na druhé straně a za stavu 2:4 měli hráči Okříšek k zisku alespoň jednoho bodu opět daleko. „Bohužel opět naše zaváhání. Měli jsme na našich kopačkách balon, který jsme mohli uhrát. Nestalo se a z následné akce přišel penaltový zákrok v našem vápně,“ kabonil se.

Ani poté ale domácí hráči nerezignovali. „Bohužel už to od nás byl chaos. Každý hrál především na sebe, každý hráč to chtěl zlomit sám. Tudíž jsme běhali tam, kde jsme být neměli a Žirovnice nás zaslouženě trestala,“ hořce se pousmál kormidelník Okříšek.

Do dalších utkání tak bude mít se svým mužstvem na čem pracovat. „Takhle do budoucna hrát nemůžeme, to bychom si sami přidělali problémy. Byl to první zápas, padli jsme s prominutím na hubu a teď se z toho musíme ponaučit,“ zdůraznil.

Ponaučení, to bylo správné slovo, které se nad sobotním utkáním neustále vznášelo. „Máme mladý mančaft a každá taková prohra nám něco ukáže a naznačí. Myslím si proto, že pro nás určitě může mít výchovný efekt. Potenciál v mužstvu je, jde jen o to, abychom už podobně chyby neopakovali nebo jich dělali co nejméně,“ dodal Hekerle.