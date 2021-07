Pět odchodů a šestice příchodů. Kádr fotbalistů HFK Třebíč prošel oproti předešlému ročníku krajského přeboru Vysočiny poměrně značnou proměnou.

Posledním odcházejícím hráčem se stala brankářská dvojka David Tesař. „David toho za jedničkou Dubou příliš neodchytal a já přitom potřebuji, aby byl vytížený. Proto jsme se domluvili s Kouty, že bude David na podzim chytat u nich v 1. A třídě,“ popisoval trenér HFK Radek Durda.

Kouty totiž měly na postu gólmana díru. „Jejich dosavadní jednička je po operaci s křížovými vazy, proto potřebovali tento post obsadit. Nechci nic přivolávat, ale pokud by se nám náhodou Duba zranil, jsme s Kouty domluvení, že do konce říjnového přestupního termínu by se k nám Tesař okamžitě vrátil,“ nastínil.

Bez brankářské dvojky ovšem v Třebíči nebudou. „V roli náhradníka u nás zastoupí gólman z dorostu. Je to šikovný chlapec, kdyby bylo potřeba, určitě se mezi třemi tyčemi u mužů neztratí,“ nepochyboval trebíčský kormidelník.

Na startu přípravy se v Třebíči vedle již dříve avizovaných posil objevilo ještě jedno nové jméno. „Z Jaroměřic se vrátil krajní záložník Tomáš Staněk. Ten tu už před léty hrával třetí ligu, ale poté odešel právě do Jaroměřic,“ popisoval.

Náplň tréninkových jednotek se v Třebíči příliš neliší od ostatních klubů. „Věnujeme se v první řadě nabírání kondice, ale všechno na hřišti, převážně s balonem. Žádné výběhy do terénu určitě v plánu nemáme,“ usmíval se.

Dlouhá přestávka ovšem je na svěřencích mladého trenéra dobře vidět. „Nedostatky určitě jsou, to se dá na hráčích dobře pozorovat. Do začátku nového ročníku ale ještě zbývají tři týdny, musíme se do toho postupně naplno dostat,“ zdůraznil.

První přípravný duel sehrají fotbalisté HFK Třebíč až příští středu. „Nechtěli jsme hrát hned první víkend, po pouhých dvou trénincích. Jenže tento víkend Polná nemohla, proto jsme se domluvili až na středu,“ vysvětloval dohodu s divizním protivníkem.

Po Ivančicích, které působí v jihomoravském krajském přeboru, obstará generálku A-třídní Budišov. Byl ve snižující se úrovni soupeřů v přípravných duelech nějaký záměr? „Určitě ne. Generálku nám měly obstarat Ivančice, jenže soutěže na jižní Moravě začínají o týden dříve,“ sdělil.

Celek z Budišova tak obstará roli náhradníka. „Jsem rád, že nám vyšli vstříc a původně plánovaný termín jsme o týden posunuli. Tři přípravné duely budou před startem nové sezony stačit,“ dodal Durda.