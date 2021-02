Dekáda měla svoji zlatou tečku na jaře 2006, kdy tým pod vedením trenéra Antonína Saláka postoupil do divize. Z ní se po roce poroučel, během dalších tří let pak vyklidil pozice i v krajských soutěžích. To však na respektu nic nemění. „Tým se začal formovat ještě v jihomoravských soutěžích, po deseti letech dosáhl na vrchol. Na to se zapomenout samozřejmě nedá,“ vzpomíná Jan Jabůrek, který klub táhl v pozici sportovního manažera.

Hartvíkovická adresa nebyla moc známá. Nicméně hned po vzniku soutěží na Vysočině klub dával o sobě ihned vědět. Jak na to vzpomínáte?

Já bych začátek vzestupu fotbalu v Hartvíkovicích posunul už do sezony 1996-1997. Tým šel postupně výkonnostně nahoru, ze třetí třídy se během nějakých sedmi let dočkal čtyř postupů. Fotbal se tady budoval koncepčně, nebyl to žádný rychlík, kdybychom šli co sezonu o soutěž výše. V každém případě ale jsme hráli vždycky o přední pozice. Už v B třídě se sešli v týmu kluci s ambicemi na krajský přebor.

Právě v 1. B třídě jste trochu přibrzdili…

Po každé to není jen o síle mužstva. Tehdy jsme měli těžké soupeře. Jednu sezonu bylo bezkonkurenční jihlavské béčko, potom zase hrály prim Jevišovice. Byla z toho v obou případech druhá pozice, ale tým to neodradilo a pracoval dál. Ostatně za deset let až do postupu do divize neskončil hůře než třetí. To je, myslím, dostatečná vizitka.

Vzpomenete na tehdejší lídry, kteří táhli tým na konci minulého tisíciletí?

Určitě bych rád vyslovil dvě jména. Jedním z tahounů byl Martin Kopeček, který šel s týmem od okresního přeboru a kapitán Petr Kouřil. Ten už ale pak u těch největších úspěchů nebyl.

Přesuňme se do oné sezony 2005-2006. Kdo měl v kabině hlavní slovo?

V týmu byli Martin Kopeček, kariéru startoval Miloš Neumann, který hraje dodnes (1. A třída v Koutech – pozn. autora), Tomáš Novotný. To jsou ale spíše tišší hráči. Střelec David Jirgl měl občas problémy se životosprávou, takže jako lídra bych označil gólmana Aleše Chalupu. Ten dokázal zavelet v klíčových chvílích.

A trenér Karel Kolesa, že?

Jednoznačně je pod vzestupem podepsán. Tým dokázal postavit skvěle. U postupu do divize už nebyl, tým potřeboval nový impulz a jeho nástupce Tonda Salák potenciálu využil.

Paradoxně tehdy stál Kolesa na lavičce vašeho největšího konkurenta. Havlíčkobrodský Slovan vás na jaře zle proháněl, ale v rozhodujícím zápase jste vyhráli venku 1:0. Vybavíte si ten zápas?

Karel chtěl zkusit novou výzvu, a tak šel do Havlíčkova Brodu. Myslím, že tým soupeře hodně pozvedl. Na jaře vůbec neztráceli, ale my jsme klíčový zápas zvládli. Přece jen oni museli, my jsme měli ještě nějaký náskok. Pepa Soural dostal tehdy brzy červenou kartu, my dali gól z brejku a pak už výhru zaslouženě udrželi.

Vzpomenete si, že chybělo málo a v celé sezoně byste neprohráli ani jednou?

Samozřejmě. Jediná porážka přišla v posledním kole na Vrchovině. To se už ale naši hráči pohybovali ve víru oslav. (smích)

Kde byla hlavní síla týmu. V útoku, kde byl hodně produktivní?

V týmu jsme měli dva nejlepší střelce soutěže, Davida Jirgla a Zdeňka Hanzala. Dohromady dali čtyřicet gólů, to je neskutečné číslo. Jenže my jsme i málo gólů dostávali. Aleš Chalupa sbíral jednu nulu za druhou a musím zopakovat, že v poli byli Martin Kopeček, Tomáš Novotný, Miloš Neumann, Petr Chládek. Mladí kluci, kteří tehdy nedostávali šanci v Třebíči, a tak skončili v Hartvíkovicích. Nemůžu zapomenout na Michala Závišku. U týmu byl od začátku a je v něm i teď ve třiačtyřiceti letech.

Vypadalo to, že pohádka bude pokračovat i v divizi. Měli jste skvělý podzim, co se na jaře stalo?

V zimě právě odešel Martin Kopeček, kterého chtěl Karel Kolesa, už trenér Třebíče, do týmu. My ho pustit nechtěli. Řekli jsme si o velké peníze, ale Třebíč tu raketu zaplatila. Postupně se to začalo hroutit v náš neprospěch. Málo jsme bodovali, pocítili jsme na vlastní kůži, že nějaká vesnice u Dalešické přehradě je v divizi nechtěná.

Přesto jste potom ještě hráli dvě sezony v přeboru velmi důstojnou roli…

Tým se ale změnil, hlavně svou podstatou. Angažovali jsme trenéra Hajského, který si přivedl s sebou své hráče z Brna, což některým nevonělo. Není tajemstvím, že hráči za získané body u nás měli odměny, ale všichni stejné. Ti brněnští kluci byli u nás zadarmo, akorát si vydělali něco na cesťácích a samozřejmě na prémiích, jako ostatní. Jezdili ale trénovat třikrát týdně, což u hráčů z okolí nebylo pravidlem. To mě mrzí.

V současné době jsou Hartvíkovice na spodku okresního přeboru Třebíčska. Co tomu říkáte?

Víte, v poslední úplné sezoně před pandemií mohly Hartvíkovice postoupit zpět do bé třídy. Nevzaly to. Já jsem pořád členem výboru, přestože jsem předsedou klubu v Náměšti, a myslím, že to mohli zkusit. V Náměšti teď máme výborný dorost, který dominuje krajské soutěži, a lídry jsou kluci z Hartvíkovic. Myslím, že by na tom nemusely být v budoucnu špatně. Podle mě mají na deset let vystaráno.

Dovolte ještě jednu otázku. Zdá se, že kluby z Třebíčska trochu vyklízejí pozice. Nezdá se vám?

Dříve profitovaly z mládežnické základny v HFK Třebíč. Teď je hlavním hráčem v mládeži FŠ Třebíč, která má jinou filozofii. Snaží se sbírat talenty z okolí a ty pak dál dostávat do větších klubů, hlavně do Jihlavy. Zpátky do původních oddílů se jich pak vrací velmi málo. Nechci, aby to vyznělo zle. Dříve se na třebíčské odchovance mohly spoléhat třeba Okříšky, Přibyslavice a samozřejmě i Hartvíkovice a další kluby. Teď to je o vlastních odchovancích, které musí klub navíc v mládežnických kategoriích udržet. A to je hodně těžké.

Salák vzpomíná na dobrou partu i fanynky

Dobře šlapajícímu týmu pomáhal dlouho jako asistent, ale rozhodující krok musel udělat sám. V létě 2005 vystřídal Antonín Salák na trenérském postupu Karla Kolesu a o necelý rok později mohl se svými svěřenci slavit postup do divize.

Hartvíkovice udivovaly komplexní hrou a přes jarní vzepětí Havlíčkova Brodu (mimochodem již pod taktovkou Karla Kolesy) se dočkaly největšího klubového úspěchu. „Měl jsem štěstí, a po Karlovi Kolesovi zdědil skvěle nachystaný tým,“ tvrdí Salák a dodává: „Bylo to po trenérské stránce to nejlepší období, co mě potkalo. Sešla se tam výborná parta, výborní hráči, kteří si byli věkově blízcí a scházeli se i mimo hřiště, podnikaly se akce s manželkami a přítelkyněmi, které s námi jezdily na zápasy jako fanynky.“

Na rozhodující zápas v Havlíčkově Brodě a výhru 1:0 si dobře pamatuje. „Rozhodujícím momentem bylo, když tehdy Pepa Soural zfauloval hned na začátku unikajícího Davida Jirgla a rozhodčí ho vyloučil, krátce nato dal Zdeněk Hanzal jediný gól zápasu,“ popsal rozhodující momenty zápasu.

V další sezoně se Hartvíkovicím dařilo na podzim, ale na jaře se pádu nevyhnuly. Sám Salák divizní intermezzo nedokončil. „S předstihem jsem měl domluvenou operaci kyčlí až po sezoně, ale jak se nedařilo, domluvili jsme se, že mužstvu zkusíme dát impuls v podobě nového trenéra a já tak podstoupím zákrok dřív. Přišel trenér Hajský, ale bohužel se i tak sestoupilo.“