Na fotbalisty Pelhřimova čeká další výzva, Nové Vsi mohou oplatit loňskou prohru

V magnetu dalšího kola elitní krajské fotbalové soutěže na sebe narazí dva ze tří top favoritů sezony.

Za celých patnáct let, co se hráči Pelhřimova (v bílých dresech) a Nové Vsi (v modrém) potkávají, se zatím ještě nestalo, že by domácí celek prohrál. | Foto: Jaroslav Loskot

Ta bilance je skoro neuvěřitelná. Od roku 2006 až dosud sehráli v krajském přeboru Vysočiny fotbalisté Pelhřimova a Nové Vsi rovných deset vzájemných utkání. A jen jednou se stalo, že by hostující celek bodoval! A to hned napoprvé, v říjnu 2006, kdy Pelhřimov na Žďársku remizoval 1:1. Jinak pokaždé slavil domácí celek. Zajímavá bilance před nedělním šlágrem sedmého kola nejvyšší krajské soutěže. „Dobře víme, že nás čeká jeden z top soupeřů v krajském přeboru. Tomu, že Nová Ves vysoko prohrála ve Speřicích, nepřikládám velkou důležitost,“ ocenil kvality nedělního protivníka kouč Pelhřimova Pavel Regásek. V divizním šlágru má Bystřice Žďáru co vracet. Dočká se už Ždírec prvních bodů? Přečíst článek › Při loňském nedohraném podzimu jeho svěřenci ztratili body jen jednou. Při prohře v Nové Vsi 1:3. Před dvěma lety to však byla v Pelhřimově desetigólová přestřelka, při níž se domácí radovali po vítězství 6:4. „Doma jsme s Novou Vsí ještě neprohráli, na zápas se všichni těšíme. Čekám férový souboj, přál bych divákům, aby znovu padlo deset branek a my jich dali víc, ale moc tomu nevěřím,“ přiznal. Vzájemné zápasy

Nová Ves – Pelhřimov 3:1 (9. 8. 2020)

Pelhřimov – Nová Ves 6:4 (27. 10. 2019)

Pelhřimov – Nová Ves 3:1 (12. 5. 2019)

Nová Ves – Pelhřimov 3:1 (30. 9. 2018)

Nová Ves – Pelhřimov 2:0 (15. 4. 2018)

Pelhřimov – Nová Ves 5:1 (26. 8. 2017) Největší favorit přeboru navíc bude chtít napravit nečekanou prohru 1:3 z minulého kola v Polné. „Nezahráli jsme zle, jenže jsme neproměňovali brankové příležitosti. Naopak Polná potrestala tři naše chyby, vytěžila z minima maximum. Proto vyhrála zaslouženě,“ uznal Regásek. Nová Ves naposledy zdolala Žirovnici 2:1, ale opět předváděla festival zahozených příležitostí. „Naším největším úkolem před zápasem v Pelhřimově je zlepšení zakončení. Tolik šancí jako proti Žirovnici v neděli určitě mít nebudeme,“ upozornil trenér Nové Vsi Václav Pohanka. I přes prohru trenér Procházka své svěřence ocenil, Šimáček lkal nad přístupem Přečíst článek › Ten očekává úplně jiný zápas než před rokem. „To hned z několika důvodů. Předně kvůli úplně jinému prostředí, hrajeme venku, je také jiná situace. Loni šlo o první kolo, oba týmy jsou nyní v jiné situaci, hráčské, ale i výsledkové,“ zdůraznil. Byť celek z Novoměstska poslední dvě utkání vyhrál, zřejmě dojde ke změnám v sestavě. „Na rčení o vítězné sestavě moc nevěřím. Navíc nás letos docela pronásledují zranění. Známe kvality našeho nedělního soupeře, ale chceme se v utkání prosadit svým fotbalem,“ předestřel Pohanka. Program 7. kola krajského přeboru Vysočiny

SOBOTA: HFK Třebíč – Ledeč n. S., Žirovnice – Nové Město B (oba 16.00).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Chotěboř (10.15), Speřice – Bedřichov, Náměšť n. O.-Vícenice – Přibyslav, Okříšky – Sapeli Polná, Pelhřimov – Nová Ves (vše 16.00).



