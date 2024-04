Hned v prvním kole padly právě v Nedvědici (1:4) a v pěti jarních kolech vyhráli jen dvakrát doma. Z venku se vraceli zatím vždy bez bodu.

Naposledy z Vladislavi po debaklu 1:7. „Ale nebylo to počasím,“ říká trenér Libor Stehlík. „V současnosti nás brzdí spousta zranění, plno kluků nastupuje s nějakými problémy,“ vysvětluje kouč.

Během své velké podzimní jízdy vyhrály Moravské Budějovice i v Jamném:

Domácím navíc vyšel vstup do utkání, ve dvanácté minutě už Vladislav vedla 2:0. „Vladislav v prvním poločase naprosto dominovala. Navíc proměnila všechny šance, které měla,“ komentuje průběh utkání Stehlík.

O něco vyrovnanější byl až druhý poločas. „Po změně stran, za stavu 5:0, už domácí ten zápas trošku vypustili,“ uvědomuje si moravskobudějovický stratég. „My jsme potom měli spoustu šancí, ze kterých jsme mohli výsledek alespoň korigovat. Bohužel jsme je neproměnili. Celkově mohlo utkání skončit nějakých 7:4, 7:5, a nikdo by se tomu nemohl divit. Je ale jasné, že první poločas ovlivnil celý zápas i výsledek.“

Podobně se nedařilo také rezervě, která v souboji béček podlehla v Rapoticích 2:6. „To bylo zapříčiněno našimi zdravotními problémy u áčka,“ pokračuje Stehlík. „Hráči jako Kodajek, Fedra, Premar, kteří hrávají za béčko, jeli tentokráte s námi. Takže tím bylo ovlivněno béčko, které nastoupilo s řadou dorostenců.“

Jarní kolísavá forma sesadila Moravské Budějovice na třetí příčku, navíc narostla ztráta na vedoucí duo. „Pro nás je důležité, abychom sbírali body doma. V současné době už máme nahráno dost,“ zůstává v klidu Libor Stehlík. „Nějaké postupové cíle nemáme. My každý týden řešíme, kdo vůbec půjde hrát. A to by na 1. A třídu bylo málo. I kdyby byla šance na postup, tak to nejspíš nebude otázka pro nás.“