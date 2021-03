V minulém ročníku uhráli za třináct podzimních kol pouze tucet bodů. O rok později už se fotbalistům Přibyslavic dařilo ve východní skupině 1. B třídy mnohem lépe. Z devíti utkání, které stihli odehrát, vytěžili o pět bodíků více než před rokem a díky tomu jim patří třetí příčka.

Přitom na tom mohli být ještě lépe. „Mrzí mě ztracené dva body na hřišti první Nedvědice. Ještě dvě minuty před koncem jsme tam vedli 2:0, ale závěr jsme nezvládli. Mohli jsme tak nyní být o bod před Třebíčí,“ vysvětloval trenér Přibyslavic Pavel Škorpík.

Druhé postupové místo za suverénní Nedvědicí tak zatím okupuje třebíčská Fotbalová škola. „My se ale rozhodně nikam neženeme, necháváme tomu volný průběh. Vyhrávat samozřejmě chceme, to chce snad každý tým. Nebude to ale jednoduché, protože ve zbývajících utkáních podzimu nás čekají čtvrté Hamry a pak mančafty, které jsou v sestupovém ohrožení,“ popsal.

Na druhou stranu ale Škorpík avizuje, že do 1. A třídy by neměl o posílení kádru nouzi. „Pokud by pro nás sezona skončila postupem, jsou tu hráči, kteří nyní působí jinde, ale byli by prý ochotní se vrátit,“ prozradil.

Konkrétní jména ovšem sdělit nechtěl. „Někteří nastupují ve stejné soutěži, ale několik z nich i ve vyšší.“

V kádru Přibyslavic došlo během dlouhé přestávky k minimálním změnám. „Už v průběhu podzimu za nás nastupoval Lukáš Drapák. Pochází z Hradce Králové, kde hrával východočeskou 1. A třídu. V Přibyslavicích si ale našel dívku a přestěhoval se sem. Měl by tak za nás nastupovat i na jaře,“ pochvaloval si.

Minimálně na rok však Škorpík přišel o brankářskou jedničku. „František Novák z osobních a zdravotních důvodů na celý kalendářní rok přerušil aktivní kariéru. Jaro by tak dochytala dosavadní dvojka František Pisk, což je adekvátní náhrada. Druhého gólmana bychom si pak museli vypůjčit z našeho béčka,“ nastínil.

Do budoucna se navíc celku z Třebíčska rýsuje další adept. „V dorostu Okříšek máme gólmana, který je tam na hostování. Letos už bude v této kategorii končit, proto plánujeme, že bychom si jej stáhli,“ naznačil.

Na svých ovečkách zatím vypozoroval, že je současný nepříznivý stav spíše vyhecoval k individuálnímu tréninkovému úsilí. „Všichni jsou naštvaní a ten vnitřní vzdor přetavili v tréninkové úsilí. V době, kdy jsme mohli trénovat alespoň po skupinkách, jsem na hráčích pozoroval, že trénují s vnitřním zapřením, nikdo z nich to neflákal,“ pousmál se Škorpík.