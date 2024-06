Trenére, po nedělní výhře 5:3 na půdě Chotěboře, vašeho největšího konkurenta v boji o titul krajského přeborníka, jste už jedno kolo před koncem jistým vítězem letošního ročníku nejvyšší krajské soutěže. Jaké pocity se ve vás mísily bezprostředně po závěrečném hvizdu sudího? V první řadě obrovské vydechnutí. Celou sezonu jsme říkali, a byla to pravda, že kluky do ničeho netlačíme, šlo nám v první řadě o náš herní projev. Hráči sami ale chtěli okamžitě postoupit do divize, byl to cíl, který si dali před začátkem této sezony. To se nám všem podařilo s předstihem splnit, ačkoliv nás čeká ještě jeden zápas.

Jaké byly, příp. budou oslavy takového úspěchu?

Něco samozřejmě proběhlo už po utkání v Chotěboři, to byla taková ta prvotní spontánní radost z dosažení cíle. Pořádné oslavy však určitě budou po posledním utkání proti béčku Velkého Meziříčí, které už ale nebude mít na nic vliv.

Sezona ještě neskončila, ale upřímně, už přemýšlíte nad působením Fotbalové školy v moravskoslezské divizi v té následující?

Určitě ano, ten fotbalový koloběh je neúprosný. Už nyní víme, že patnáctého července zahájíme přípravu na nový ročník, kdy nás bude čekat zmíněná divize. A to je úplně jiný level, to dobře víme.

Reklama na fotbal! Šest stovek diváků se při souboji Chotěboře s Třebíčí bavilo

Asi se nemusíme bavit o tom, že absence tak velkého města, jakým je Třebíč, v republikových soutěžích, byla tak trošku ostudou…

To rozhodně. Město velikosti Třebíče si minimálně divizi zaslouží, to se nám povedlo vybojovat. Ale i tak si myslím, že odpovídající je spíše třetí liga, ale zaplaťpánbůh, že se nám podařilo propracovat do divize. Uvidíme, co bude dál.

Podařilo se vám třikrát za sebou postoupit, z I. B třídy až do divize za dva roky. Věřil jste, před těmi třemi lety, že to bude tak rychlý proces?

V těch nižších krajských soutěžích, I. B i I. A třídě, ano. Věděl jsem, že máme kvalitní mužstvo, které by mělo okamžitě jít nahoru. To se také potvrdilo.

Přebor byl těžším oříškem?

Současný krajský přebor pro nás byl tak trošku neznámá. Předtím jsme týmy, které v něm působí, příliš nesledovali. Hlavně na podzim jsme tak příliš nevěděli, co nás čeká. Bylo ale vidět, že kvalitou patříme do špičky. Pro jaro už jsme tak byli dobře připravení.

Proměnili hned první mečbol. Fotbalisté Speřic budou v divizi také příští sezonu

Byl na jaře nějaký okamžik, kdy jste zapochyboval, že se vám postup podaří?

Velkým zklamáním pro nás byla prohra v Rapoticích, tam jsme zbytečně nechali všechny tři body. Jinak ale platilo to, co jsme tvrdili celou sezonu. Šli jsme zápas od zápasu a nijak jsme se nedívali ani nezaobírali tím, co nás čeká za další tři čtyři týdny.

Kádr máte plný kvalitních, ale také nezkušených mladíčků. Bude třeba jej pro vyšší soutěž posílit?

Za mě určitě ano, protože kádr máme sice kvalitní, ale také hodně úzký. Určitě se do něj zapojí naši vycházející dorostenci, kteří už do zápasů naskakovali i v průběhu této sezony. Ale nějaké posílení zvenčí rozhodně bude potřeba.

Po postupu do divize jste už definitivně lídrem fotbalu v Třebíči. Nemohu se proto nezeptat, zda to bude něco znamenat pro možné spojení s HFK Třebíč, jak se o něm poslední dva až tři roky čas od času hovoří?

Žádné informace k této otázce nemám, přiznám se, že o tom vůbec nic nevím. Navrch je to spíše otázka pro klubový výbor nebo sportovního ředitele Martina Daňka.